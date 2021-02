Ο Χεζόνια, ο Κουφός και το χαλασμένο κουμπί της εκτόξευσης

Θα ήταν πολύ αισιόδοξο να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πάτησε κάποιο κουμπί εκτόξευσης με την απόκτηση του Χεζόνια. Ακόμη δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση έρχεται, πότε θα παίξει όπως περιμένουμε κι αν το deal θα έχει συνέχεια. Αμφίβολο επίσης αν η συγκεκριμένη κίνηση θα πυροδοτήσει τα αντανακλαστικά του Ολυμπιακού, ώστε να προσπαθήσει, μετά την απόκτηση του Κουφού, για κάτι πιο μεγάλο. Είναι μια χρονιά χαμένη για τους «κόκκινους» και κρίσιμη για τους «πράσινους», οι οποίοι θα θεωρήσουν αποτυχία οτιδήποτε λιγότερο από την κατάκτηση του εγχώριου νταμπλ.

Τα οικονομικά δεδομένα παραμένουν ίδια και για τους δύο. Το πολύ πολύ να προστεθούν κάποια επιπλέον έσοδα από εισιτήρια, αν τα γήπεδα ανοίξουν από τη νέα σεζόν. Οπότε δύο τρόποι υπάρχουν για να λειτουργήσει και η μια και η άλλη ομάδα. Ο ένας, να επενδύσει σε «λαχεία» που άλλοτε βγαίνουν κι άλλοτε όχι. Ο άλλος, να φέρει παίκτες - ονόματα που δεν θα βρίσκονται στα καλύτερά τους μα θα ψάχνουν ομάδα με όνομα. Μη ξεχνάμε πως και οι δύο μεγάλοι μας, παρά την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, διαθέτουν ακόμη πολύ σημαντικό brand name, εφάμιλλο της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.

Από την άποψη αυτή ούτε ο Χεζόνια (που δηλώνει εδώ και χρόνια οπαδός του Παναθηναϊκού...) ούτε ο Κουφός θα πήγαιναν π.χ στην Αλμπα Βερολίνου ή στη Βιλερμπάν. Το θέμα είναι, αν και κατά πόσο τα δύο ελληνικά τοπ κλαμπ θα δείξουν διάθεση να συνεχίσουν στο δρόμο που άνοιξαν τις τελευταίες μέρες, για να μπορέσουν να φέρουν κόσμο στο γήπεδο ή να πουλήσουν φανέλες των αστεριών που θα προσελκύσουν. Είδαμε, άλλωστε, ότι αμέσως μετά τη ανακοίνωση του Χεζόνια εμφανίστηκε ο Ενές Καντέρ, ο Τούρκος σέντερ του Πόρτλαντ, και επανέλαβε την παλαιότερα εκφρασμένη επιθυμία του να γίνει «πράσινος».

