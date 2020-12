Ο Βλ. Πούτιν θα ανακοινώσει ο ίδιος, πότε θα λάβει το εμβόλιο για τον κορονοϊό

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επιτρέψει ο ίδιος, σε όλους, να γνωρίζουν για τον εμβολιασμό του κατά του νέου κορονοϊού, όπως δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Θα το ανακοινώσει ο ίδιος», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Αξίζει να επισημανθεί πως σήμερα, η επίσημη σελίδα του εμβολίου Sputnik V στο Twitter, ανακοίνωσε ότι το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού έχει αποδειχτεί ότι είναι περισσότερο από 90% αποτελεσματικό στους ανθρώπους, ηλικίας άνω των 60 ετών.

BREAKING: Russia’s Ministry of Health approved Sputnik V for 60+ population following clinical trials that showed complete safety and efficacy over 90% in this age group. #SputnikV also fully protected from any severe cases in this and other age groups.https://t.co/2XUaHpbgs3