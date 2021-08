Ο «big short» Μάικλ Μπέρι στοιχηματίζει στην κατάρρευση του ARK ETF της Κάθι Γουντ

Ο Μάικλ Μπέρι, ο επενδυτής που έγινε γνωστός μέσα από την ταινία, The Big Short, ξεκίνησε μέσω του fund του Scion Asset Management «επίθεση» στην Κάθι Γουντ της Ark Investment, ανοίγοντας θέσεις σορτ ενάντια στη διάσημο ETF της Γουντ, ARK Innovation.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Γουντ προσέλκυσε αρκετά δισ. δολάρια στις επενδύσεις της για το 2020, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα οι επιλογές της «χωλαίνουν» εξαιτίας των ανησυχιών για την αύξηση των τιμών και των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ.

Ο Μπέρι προειδοποιεί εδώ και μήνες για μια βιώσιμες αποτιμήσεις στην αγορά εδώ και μήνες, ενώ τον Ιούνιο τόνισε πως οι επενδυτές μπορεί να εμπλακούν «στη μητέρα όλων των συντριβών» εάν επενδύσουν στα κρυπτονομίσματα και στις meme μετοχές.

Αν και ο Μπέρι δεν προχώρησε σε κάποια δήλωση αναφορικά με τις θέσεις του, η ιδρύτρια της Ark Invest, Γούντ η οποία θεωρείται το αστέρι της Wall Street στην επιλογή μετοχών, δεν άφησε την τελευταία θέση ασχολίαστη.

Μάλιστα, εκτίμησε μέσω twitter ότι ο Μπέρι δεν κατανοεί τα θεμελιώδη στοιχεία που δημιουργούν εκρηκτική ανάπτυξη και επενδυτικές ευκαιρίες στον χώρο της καινοτομίας.

To his credit, Michael Burry made a great call based on fundamentals and recognized the calamity brewing in the housing/mortgage market. I do not believe that he understands the fundamentals that are creating explosive growth and investment opportunities in the innovation space.