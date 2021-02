Ο αντιπρόεδρος των Μπακς υποψήφιος Γερουσιαστής στο Ουισκόνσιν

Στο γραφείο της Γερουσίας του Ουισκόνσιν, το λάβαρο των Μιλγουόκι Μπακς δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό μίας τοπικιστικής περηφάνιας. Ηταν η παράλληλη ασχολία του επί 24 χρόνια (1989 – 2013) Γερουσιαστή, Χερμπ Κολ, ο οποίος το 2014 πούλησε τις μετοχές των «Ελαφιών» στους Ουές Ιντες και Μαρκ Λάσρι, αντί 550 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Μπακς κοστίζουν πια πολλά περισσότερα και δεν αποκλείεται και πάλι να έχουν έναν δικό τους άνθρωπο στην καρέκλα του Γερουσιαστή της πολιτείας τους.

Ο Αλεξ Λάσρι αντιπρόεδρος της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και γιος του μεγιστάνα ιδιοκτήτη της, ανακοίνωσε με ένα τετράλεπτο βίντεο στο YouTube την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2022, κάνοντας λόγο για «προοδευτικές αξίες και οικονομική δικαιοσύνη», με πρωταρχικό σκοπό ένα νομοσχέδιο για τα εργατικά δικαιώματα. Ο 33χρονος παράγοντας έχει τη στήριξη πολλών μελών της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού κόμματος και επιβεβαίωσε πως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά του αντιπροέδρου των Μπακς.

Ο γιος του «κυβερνήτη» της ομάδας είναι ο δεύτερος υποψήφιος των Δημοκρατικών, μετά τον Τομ Νέλσον. Ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής, Ρον Τζόνσον, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν θα διεκδικήσει τρίτη διαδοχική θητεία, μετά την πρώτη νίκη του το 2011. Ο Λάσρι, πάντως, «επιτέθηκε» άμεσα στον Τζόνσον, λέγοντας πως «τα τελευταία δέκα χρόνια δεν είχαμε έναν Γερουσιαστή που να εκπροσωπεί τους πολίτες, αλλά έναν άνθρωπο που ενδιαφερόταν κυρίως για θεωρίες συνωμοσίας...».

Θεωρείται βέβαιο πως ο αντιπρόεδρος των Μπακς θα λάβει και τη στήριξη του άλλοτε προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, στις προεκλογικές εκστρατείες καθώς είχε συνεργαστεί μαζί του ως ειδικός σύμβουλος. Η οικογένεια Λάσρι χρηματοδότησε και τις καμπάνιες της Χίλαρι Κλίντον, στις εκλογές του 2016, τις οποίες κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η περιουσία του Μαρκ Λάσρι υπολογίζεται στο 1,8 δισ. δολάρια, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η εταιρία του, Avenue Capital, ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια.

Πάντως, τον περασμένο Ιανουάριο έγινε αντικείμενο αντιδράσεων, όταν έκανε εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αν και μόλις 33 ετών, πριν έρθει η σειρά του. Ο ίδιος (δεν) απολογήθηκε μέσω ανάρτησής του, επισημαίνοντας ότι η ιστορία ήταν τυχαία και δεν είχε να κάνει με την οικονομική επιφάνεια του πατέρα του.

This week I was vaccinated! My wife got a call from her uncle that works in a facility that had extra doses that were going to go to waste if not used right away. With Lauren early in her pregnancy, we wanted to ensure our home, and entire community is safe for everyone. pic.twitter.com/bctLVytyu6