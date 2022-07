70 χρόνια μετεξέλιξης της Ευρώπης: Ο άνθρακας, ο χάλυβας και οι ανατροπές

«Αφού η βία, ο πόλεμος και η εγκληματική παράνοια, η οποία κλιμακώθηκε αισχρά και τραγικά με το Ολοκαύτωμα, ρήμαξαν την ήπειρο μας, το μήνυμα ήταν 'ποτέ πια!'. Ή για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Ρόμπερτ Σούμαν στην ιδρυτική διακήρυξη της 9ης Μάιου του 1950 για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ‘η Παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διαφυλαχθεί χωρίς δημιουργικές προσπάθειες ισοδύναμες με τους κινδύνους που την απειλούν’. Σήμερα, πάνω από 72 χρόνια αργότερα και σε μια συγκυρία που είναι διαφορετική αλλά όχι απολύτως αποκομμένη από τις ρίζες της, αυτά τα λόγια έχουν έντονη απήχηση».

Με αυτά τα λόγια ο Ξαβιέ Μπετέλ, πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, χαιρέτισε μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τα 70 χρόνια από την πρώτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), του «σπόρου» από τον οποίο γεννήθηκε η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδρυτική απόφαση τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 1952.

Ακριβώς εβδομήντα χρόνια μετά, η ιστορία του «προγόνου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει μια απογοήτευση και μια ειρωνεία. Η Ένωση και η ανάπτυξη δεν εμπόδισαν ένα νέο πόλεμο στην Ευρώπη, αυτόν στην Ουκρανία, ενώ ο άνθρακας που ήταν το σημείο αναφοράς και ο μοχλός για την πρόοδο του πρώτου ενωσιακού εγχειρήματος τώρα αντιμετωπίζεται ως βαρίδι. Αποτελεί όμως και σωσίβιο απέναντι στην εργαλειοποίηση των άλλων καυσίμων από τη Ρωσία.

The #vdLCommission has met today in the same room at the Hôtel de Ville de Luxembourg, where the first meeting of the High Authority of the European Coal and Steel Community was held 70 years ago.



What was true then, is even more now: united we are stronger.#EUarchives pic.twitter.com/PxBJUTykQA