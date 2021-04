Ο Αμπράμοβιτς απέσυρε τη Τσέλσι από τους «12» - Ακολουθεί η Σίτι;

Η πίεση των οπαδών της Τσέλσι αλλά και η απροθυμία των παικτών της να ακολουθήσουν ζεστά την κίνηση των 12 πλούσιων οδήγησε τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να αποσύρει την ομάδα του και να ταχθεί με το μέρος της UEFA. Λίγη ώρα αργότερα δημοσιογράφος της λονδρέζικης "Sun" αποκάλυψε ότι από ώρα σε ώρα αποχωρεί από τον νέο συνεταιρισμό και η Μάντσεστερ Σίτι των Αράβων της City Football Group, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Τσέλσι, Μπρους Μπακ, συναντήθηκε με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο. Τους ενημέρωσε για όλες τις

τελευταίες εξελίξεις, ενώ έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ» οπαδοί της Τσέλσι έστηναν «λαϊκά δικαστήρια» καταδικάζοντας την

απόφαση του κλαμπ να ενταχθεί στους «12» και την European Super League.

Με το που έγιναν γνωστές οι προθέσεις των διοικούντων για αλλαγή πλεύσης οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, όπως βλέπουμε και στο βίντεο που ανέβηκε στα social media.

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc