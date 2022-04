Ο αμερικανός ΥΠΕΞ δεν επιβεβαιώνει τη χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν οτιδήποτε σχετικά με τις αναφορές για χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία.

«Βρισκόμαστε σε απευθείας συνομιλίες με τους εταίρους μας προκειμένου να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς συνέβη. Επομένως, αυτή είναι μια αληθινή ανησυχία», είπε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους.

Η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ δήλωσε ότι η ουκρανική κυβέρνηση εξέταζε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι η Ρωσία μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει χημικά όπλα κατά την πολιορκία της Μαριούπολης.

U.S. Secretary of State Antony Blinken says he is "not in a position to confirm" unverified reports of Russia using chemical weapons in Mariupol, Ukraine, but calls it a "real concern."



