Ο Άλις Κούπερ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και με τους Scorpions

Δύο φορές θα δούμε τον Άλις Κούπερ φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Τη μία στο Ολυμπιακό στάδιο με τους Scorpions, που κοντεύουν να πολιτογραφηθούν Έλληνες και μία στο Ηρώδειο, με τον Ντέσμοντ Τσάιλντ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Ύστερα πάντως από διακοπή δεκάδων μηνών, που στοίχισε σε καλλιτέχνες και κοινό, με την «ανάπαυλα» της πανδημίας, θα ξεκινήσουν οι συναυλίες με μεγάλο ακροατήριο, όπως παλιά.

Σήμερα ξεκινάμε την περιήγηση στις ξένες καλλιτεχνικές συναυλίες του καλοκαιριού, ενώ ακολουθούν και άλλες παραγωγές με καλλιτεχνικά ονόματα υψηλού μεγέθους από το εξωτερικό. Οι περισσότερες προπωλήσεις εισιτηρίων έχουν ήδη αρχίσει, οπότε λάβετε τα μέτρα σας.

«Desmond Child Rocks The Parthenon» είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα δώσει ο Ντέσμοντ Τσάιλντ στο Ηρώδειο 27/6. Τα τραγούδια του Ντέσμοντ Τσάιλντ συνθέτουν το σάουντρακ της ζωής μας. Οι πολυάριθμες συνεργασίες του θα παρουσιαστούν σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση γεμάτη μοναδικές ερμηνείες. Ο βραβευμένος με Grammy και υποψήφιος για Emmy συνθέτης, παραγωγός και συγγραφέας Ντέσμοντ Τσάιλντ έχει χτίσει μια ασυναγώνιστη καριέρα με ανυπέρβλητες επιτυχίες, αξέχαστα hits με ορισμένα από τα πιο ηχηρά και καταξιωμένα ονόματα της μουσικής.

Εδώ και έξι δεκαετίες, η μουσική του έχει σημειώσει πάνω από 500 εκατομμύρια σε πωλήσεις δίσκων και δισεκατομμύρια streams και YouTube views σε όλο τον κόσμο. Το όνομά του ως συντελεστή εμφανίζεται σε πάνω από 80 κομμάτια της κατηγορίας Top 40 του αμερικανικού Billboard εδώ και έξι δεκαετίες.

Ένας φιλέλληνας

Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ βλέπει τη μουσική σαν μια οικουμενική γλώσσα αγάπης χωρίς σύνορα που φέρνει κοντά ανθρώπους από κάθε πλευρά της ζωής, μιλώντας κατευθείαν στην καρδιά τους. Αυτός είναι ο λόγος που επιθυμεί τόσο πολύ να συνεργάζεται με συναδέλφους του καλλιτέχνες και μουσικούς για το κοινό καλό. Πάντα αισιόδοξος και οραματιστής, αγκαλιάζει και στηρίζει τον δίκαιο σκοπό της εκστρατείας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Με τη συναυλία στο Ηρώδειο ελπίζει να βοηθήσει στην ενδυνάμωση του διεθνούς ρεύματος υποστήριξης και της δημόσιας στάσης υπέρ της επανένωσης των ιερών αυτών γλυπτών στο πραγματικό τους σπίτι, στον τόπο όπου γεννήθηκαν.

Μαζί του θα είναι οι: Άλις Κούπερ, Μπόνι Τάιλερ, Ρίτα Γουίλσον, Σάκης Ρουβάς, The Rasmus, Λένα Χολ, Γιώργος Λεμπέσης, Κιπ Γουίνγκερ, Κρις Γουίλις, Τάμπιθα Φέαρ, Τζάστιν Μπενλόλο, Αντρέας Κάρλσον.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων, από μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra, ροκ μπάντας, και της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Φοίβος

Δημιουργικός Διευθυντής: Φωκάς Ευαγγελινός

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα δοθεί στο Μουσείου της Ακρόπολης.

Στην πλατεία Νερού

Ύστερα από 35 μήνες σιωπής, η Πλατεία Νερού ξαναζωντανεύει. Το αγαπημένο σου μουσικό φεστιβάλ επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. Δώδεκα νύχτες, 40 κορυφαία ονόματα, 100 ώρες ζωντανής μουσικής θα περιμένουν το κοινό τους, που έχει αγκαλιάσει τον θεσμό.

Bauhaus / The Jesus And Mary Chain / dEUS (8/6/22)

Το κορυφαίο goth-rock συγκρότημα με το original line up, σε μια απ’τις ελάχιστες εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσουν στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Μαζί τους οι σπουδαίοι The Jesus And Mary Chain αλλά και οι αγαπημένοι Βέλγοι dEUS.

Nick Cave & The Bad Seeds / Mogwai / Fontaines D.C. (15/6/22)

O σπουδαίος Nick Cave μαζί με τους Bad Seeds, ο Σκωτσέζοι πρωτοπόροι του post rock Mogwai και ένα απ’τα καλύτερα νέα γκρουπ της τελευταίας 5ετίας σε μια υπέροχη βραδιά.

Parov Stelar, ARTBAT + more tba (18/6/22)

Ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει electro swing, έρχεται με το συγκρότημά του για μια νύχτα γεμάτη χορό και χαμόγελα. Μαζί του, το δίδυμο που έχει κατακτήσει τον κόσμο της χορευτικής μουσικής, ARTBAT.

Manowar / Rotting Christ / Rhapsody of Fire (22/6/22)

Ο αλληλοσεβασμός και η εκτίμηση μεταξύ Manowar και Rotting Christ, των δύο μεγαθηρίων του «σκληρού» ήχου, είναι γνωστός. Μας υπόσχονται ένα πραγματικό υπερθέαμα και ένα εντυπωσιακό stage show. Μαζί τους, οι πρωτοπόροι του symphonic power metal, οι Ιταλοί Rhapsody of Fire.

Γιάννης Αγγελάκας & 100°C / Παύλος Παυλίδης & Hotel Alaska / Παιδί Τραύμα (25/6/22)

Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Παύλος Παυλίδης ξαναμοιράζονται τη σκηνή, για πρώτη φορά μετά

το 2018, και μαζί με τα συγκροτήματά τους - 100°C και Hotel Alaska, αντίστοιχα - στήνουν μία

μεγάλη γιορτή. Μαζί τους, το Παιδί Τραύμα, που πλέον έχει μετεξελιχθεί σε μπάντα, στη μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού για το εγχώριο rock.

London Grammar / LP / Hooverphonic (27/6/22)

Οι London Grammar, το κορυφαίο indie / dream pop συγκρότημα στον κόσμο, στην παρθενική τους εμφάνιση στη χώρα μας, σε μια ονειρική βραδιά γεμάτη πανέμορφα τραγούδια. Μαζί τους, η LP και οι Hooverphonic.

Pet Shop Boys / Thievery Corporation/ Κ. Βήτα (30/6/22)

Ένα απ’τα κορυφαία ονόματα που γέννησε η ποπ μουσική έρχεται στο Release Athens στο πλαίσιο της “Dreamworld – The Greatest Hits Live” παγκόσμιας περιοδείας τους. Μαζί τους, οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Thievery Corporation.

Iggy Pop / Liam Gallagher / Sleaford Mods / The K’s (2/7/22)

Απ’τη μια ο Iggy Pop, o άνθρωπος που καθόρισε όσο ελάχιστοι τι σημαίνει ροκ σταρ και απ’την άλλη ο Liam Gallagher, ένα απ’τα μεγαλύτερα ονόματα που γέννησαν τα 90s ίσως στην κορυφαία στιγμή της μετά-Oasis καριέρας του. Μαζί τους, οι φοβεροί και τρομεροί Sleaford Mods και οι The K’s λίγο πριν καθιερωθούν ως το νέο μεγάλο γκρουπ της Μεγάλης Βρετανίας.

Judas Priest / Cradle of Filth / Dead Daisies (15/7/22, Κλειστό Φαλήρου)

Οι Judas Priest, οι «θεοί του metal» γιορτάζουν 50 χρόνια στην κορυφή της σκηνής και έρχονται στην Αθήνα με ένα εντυπωσιακό show που δεν θέλει να χάσει κανείς. Μαζί τους, οι προκλητικοί Cradle of Filth και το supergroup των Dead Daisies.

Clutch + more tba (19/7/22)

Η ζωντανή απόδειξη πως το rock’n’roll και η μυθολογία του δεν θα πεθάνει ποτέ. Οι Clutch θα στήσουν ένα αξέχαστο πάρτι.

Sabaton / Blind Guardian / Epica (21/7/22)

Δύο απ’τα μεγαλύτερα power metal συγκροτήματα που ακούσαμε ποτέ, οι Sabaton και οι Blind Guardian θα ανέβουν την ίδια μέρα στη σκηνή του Release Athens. Μαζί τους, οι βετεράνοι της συμφωνικής πλευράς του «σκληρού» ήχου, Epica.

Slipknot / Sepultura + more tba (23/7/22)

Δεν θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε με καλύτερο τρόπο τη λήξη του Release Athens 2022. Δύο πραγματικά σπουδαία γκρουπ, οι, κυριολεκτικά, ασύγκριτοι Slipknot και οι Βραζιλιάνοι superstars Sepultura.

Περισσότερα ονόματα να ανακοινωθούν σύντομα

EJEKT Festival

Στις 29 Ιουνίου ξεκινά στο ΟΑΚΑ το 29.06.2022 EJEKT FESTIVAL 2022 στο οποίο θα εμφανιστούν οι:



MUSE

YUNGBLUD

NOTHING BUT THIEVES

DANAI NIELSEN



Στις 29 Ιουνίου 2022 οι Muse θα επιστρέψουν στη σκηνή του EJEKT Festival με το νέο, εντυπωσιακό show τους. Γνωστοί για την εμμονή τους στην τελειότητα κάθε λεπτομέρειας του οπτικοακουστικού θεάματος που παρουσιάζουν, σε κάθε περιοδεία τους επιδιώκουν να παρουσιάσουν κάτι που το κοινό δεν έχει ξαναδεί, οδηγώντας την live εμπειρία σε νέα standards.



Περισσότερες πληροφορίες για το EJEKT Festival 2022 θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Scorpions και o Alice Cooper

Οι Scorpions, το θρυλικό ροκ συγκρότημα, 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους album, παρουσιάζουν το "Rock Believer" σε μια περιοδεία που θα τους φέρει και στην Αθήνα και θα είναι η πιο εντυπωσιακή συναυλία που θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό.

Από την άλλη, ο Alice Cooper, ο θρύλος της ροκ μουσικής, έχει ήδη γιορτάσει την επέτειο των 50 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου του album και συνεχίζει να κάνει περιοδείες παρουσιάζοντας μοναδικά εντυπωσιακά shows.

Ο Alice Cooper από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στην πορεία, άφησε εποχή με τις "ακραίες" εμφανίσεις του, καλυμμένος με αίμα, περιτριγυρισμένος φίδια, γκιλοτίνες, ηλεκτρικές καρέκλες, αλυσίδες και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί ως "The Godfather of Shock Rock".

O Αλις ξεκινά στις 7.30 και το συγκρότημα ακολουθεί στις 9.30μμ. Oι θεατές θα μπορούν να μπουν νωρίτερα, για μια καλύτερη θέση στην αρένα!

Rockwave Nights

Το Rockwave είναι ο εμβληματικός μουσικός θεσμός της χώρας. Αφουγκράζεται την ανάγκη των ανθρώπων να βγουν έξω, να ερωτευτούν, να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να αγκαλιάσουν και να αγκαλιαστούν. Ξέρει πόσο πολύ έλειψαν σε όλους οι αγαπημένες συνήθειες: τα πάρτι, οι βραδιές με φίλους, τα ταξίδια και φυσικά, οι ζωντανές συναυλίες που φωτίζουν τα νυχτερινά αστικά τοπία και δίνουν ζωή και ρυθμό στο ελληνικό καλοκαίρι.

Τώρα, το Rockwave βγαίνει μπροστά και τολμά. Σαν αιώνιος έφηβος Όπως ξέρει να κάνει εδώ και δεκαετίες. Επιμένει. Ξεδιπλώνεται. Ανοίγεται στο κέντρο της Αθήνας. Το Rockwave έρχεται στην Τεχνόπολη, στo κέντρο της πόλης με μια σειρά συναυλιών, τα Rockwave Nights.

Όλα είναι γιορτή. Μία γιορτή εκτονωτικά λυτρωτική, όπως η μουσική των PLACEBO!

Placebo (λεξικό: εικονικό φάρμακο), Placebo (μουσικό λεξικό: βρετανικό εναλλακτικό ριζοσπαστικό συγκρότημα που από το 1994 ταράζει τα μουσικά ύδατα παγκοσμίως). Μετά την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα στο Rockwave Festival του 1999, οι Placebo έχουν μοιραστεί κι άλλες αξέχαστες εμφανίσεις με το ένθερμο ελληνικό κοινό επιστρέφοντας τη λατρεία που τους δείχνει σταθερά για παραπάνω από είκοσι χρόνια. Τώρα, το συγκρότημα επιστρέφει στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη και 21 Ιουλίου στην Αθήνα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε μία πολύ ξεχωριστή Rockwave Night!

Οι Placebo είναι μία από τις επιδραστικές alternative ροκ μπάντες των τελευταίων 20 χρόνων με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια μέχρι σήμερα. Kέρδισαν επάξια τη θέση τους στη βρετανική μουσική ιστορία με έξι κορυφαία "top 10" άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και μέσα από συνεργασίες με μουσικούς θρύλους όπως οι David Bowie, Robert Smith και Michael Stipe.

Το Σεπτέμβριο του 2021 οι PLACEBO επέστρεψαν στη δισκογραφία και μοιράστηκαν με τους χιλιάδες φίλους τους το πρώτο νέο τους single «Beautiful James». Ο καινούργιος δίσκος «Never Let Me Go» έφτασε μέχρι το #3 στο αγγλικό top-10 UK Albums (OCC) και είναι το πρώτο άλμπουμ των Placebo που το καταφέρνει αυτό! Οι Placebo έχουν μπει στο αγγλικό top-10 έξι φορές στην καριέρα τους, και η τελευταία φορά ήταν με το Battle for The Sun που το 2009 είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 8.Ο Brian Molko και ο Stefan Olsdal, έσκαψαν πολύ βαθιά για να ανάψουν τη ζωοδότρα φλόγα για το εξαιρετικά αγωνιώδες όγδοο άλμπουμ τους.