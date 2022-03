Νύχτα τρόμου: Βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο, εκρήξεις στο Κίεβο

AP Images

Για έκτη μέρα συνεχίστηκε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τα ρωσικά στρατεύματα να πολιορκούν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη.

Η μάχη σε όλα τα μέτωπα φαίνεται πως θα είναι ολονύχτια καθώς βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν συνεχείς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο.

🔥#Ukrainian media report that a tank school is on fire in #Kharkiv pic.twitter.com/W1t89rIRik — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Aκούγονται ξανά εκρήξεις στο Κίεβο μεταδίδει το Nexta, επικαλούμενο το επίσημο κανάλι της Βερχόβνα Ράντα (βουλής).

Λίγο μετά τις 22:30 καταγράφηκαν στα περίχωρα του Κιέβου δυνατές εκρήξεις, με το εφιαλτικό σκηνικό να παρατείνεται για τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Νωρίτερα, οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όπως έκανε γνωστό ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, Βαντίμ Ντενισένκο.

Ουκρανικά μέσα μεταδίδουν ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε κατοικημένη ζώνη του Χαρκίβ (Χάρκοβο) στην ανατολική Ουκρανία, η οποία δέχεται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Νωρίτερα ανελέητοι βομβαρδισμοί έπληξαν το Κίεβο. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές ένας από τους στόχους ήταν ο πύργος τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης με πέντε νεκρούς.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε στρατιωτική επίθεση κοντά στον πύργο Τηλεπικοινωνιών.

Το πλήγμα, το οποίο έρχεται την έκτη ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, «χτύπησε» εξοπλισμό στον πύργο, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο μνημείο για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, είπε το υπουργείο.

Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για την κατάπαυση πυρός, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο χωρών απέφερε ελάχιστη πρόοδο.

Πρέπει να σταματήσουμε τον εισβολέα το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είχε σήμερα συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο ευχαρίστησε για την στήριξη.

Εντωμεταξύ, λίγο μετά την προειδοποίηση από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να εγκαταλείψουν άμεσα την ουκρανική πρωτεύουσα οι κάτοικοι διότι σχεδιάζει να εξαπολύσει «πλήγματα υψηλής ακρίβειας», ξεκίνησε ο βομβαρδισμός στο Κίεβο.

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ουκρανίας αναφέρει ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την επίθεση στον πύργο τηλεόρασης. Ανάμεσά τους δεν υπάρχουν εργαζόμενοι του πύργου, αλλά απλοί περαστικοί.

«Τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν θα λειτουργούν για λίγο», όμως τα «εφεδρικά» συστήματα θα επιτρέψουν σε ορισμένες τηλεοράσεις να αποκαταστήσουν σύντομα τη μετάδοση, πρόσθεσε το υπουργείο.

Τελευταία ενημέρωση 23:28

Η Πολωνία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία κατάσχεσης της ρωσικής περιουσίας στη Βαρσοβία, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του σχολείου στην πρεσβεία, μεταδίδει το Νexta.

Τελευταία ενημέρωση 23:15

Η Google, επιβεβαίωσε σήμερα πως αφαιρεί τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης (όπως το RT) από τις ειδησεογραφικές υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ειδήσεων Google News.

Εν τω μεταξύ, η Apple ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις πωλήσεις προϊόντων της στη Ρωσία, ως αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι «παγώνει» όλες τις εξαγωγές προς τη Ρωσία και ότι περιορίζει τη χρήση του Apple Pay και άλλων υπηρεσιών της.

Τελευταία ενημέρωση 22:30

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις είχε σήμερα διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες πέντε κρατών τα οποία συνθέτουν τη λεγόμενη ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, καθώς συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο, η Κάμαλα Χάρις είπε στους ηγέτες της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας ότι η Ουάσινγκτον θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ουκρανία και τους γείτονές της σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προσφυγικών ροών και άλλων ανθρωπιστικών αναγκών.

Τελευταία ενημέρωση 22:22

Ο Ιμπραχίμ Καλίν, ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε απόψε ότι οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας είναι απίθανο να συναντηθούν αύριο για συνομιλίες, προσθέτοντας ότι τα αιτήματα της Μόσχας προκειμένου να σταματήσει την εισβολή είναι «μη ρεαλιστικά».

Τελευταία ενημέρωση 22:03

Δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή της Μαριούπολης, αλλά και ότι σύμφωνα με ρωσικές ανακοινώσεις θα ανοίξει αύριο 2 Μαρτίου ανθρωπιστικός διάδρομος για έξοδο πολιτών από τη Μαριούπολη προς τα Δυτικά, αποφασίστηκε να εκκενωθεί μέρος του προσωπικού του Γενικού Προξενείου, το σύνολο των δημοσιογράφων που στεγάζονται στους χώρους του Γενικού Προξενείου, καθώς και Ελλήνων πολιτών που επιθυμούν να φύγουν, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Τελευταία ενημέρωση 21:57

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία ανέφεραν σήμερα πως στηρίζουν την προσπάθεια της Ουκρανίας για οικοδόμηση στενότερων πολιτικών και οικονομικών δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε συνάντηση του λεγόμενου «Τριγώνου της Βαϊμάρης» στο Λοτζ της Πολωνίας, οι τρεις χώρες τόνισαν πως «επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους πως θα ενισχύσουν την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση της Ουκρανίας με την ΕΕ και την εσωτερική αγορά της».

Η Ουκρανία υπέβαλε επισήμως αίτημα για την ένταξή της στην ΕΕ, χθες Δευτέρα. Ωστόσο η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει χρόνια, παρά την υποστήριξη χωρών μελών της ΕΕ στον απόηχο της ρωσικής εισβολής.

Τελευταία ενημέρωση 21:55

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που απαγορεύει τις εξαγωγές συναλλάγματος που υπερβαίνουν τα 10.000 δολάρια, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από αύριο Τετάρτη, 2 Μαρτίου.

Τελευταία ενημέρωση 21:50

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς κάλεσε για ακόμη μία φορά τον Βλαντίμιρ Πούτιν «να σταματήσει αμέσως» όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα και να επιστρέψει στον διάλογο.

This is not an apocalypse, this is "liberators" have come😐 pic.twitter.com/8tnSgLScGX — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

«Βομβάρδισαν την τοποθεσία Μπάμπι Γιαρ»

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε από το υπουργείο Εσωτερικών δείχνει τον πύργο τυλιγμένο σε πυκνό γκρίζο καπνό. Η κύρια δομή του κτιρίου, ωστόσο, παρέμενε όρθια. Ο πύργος της τηλεόρασης βρίσκεται στην ίδια γειτονιά με την τοποθεσία Μπάμπι Γιαρ, μια χαράδρα όπου οι Ναζί σκότωσαν περισσότερους από 30.000 Εβραίους σε δύο ημέρες το 1941. Η τοποθεσία είναι ένας σημαντικός τόπος μνήμης.

«Αυτοί οι βάρβαροι σφαγιάζουν τα θύματα του Ολοκαυτώματος για δεύτερη φορά», κατήγγειλε στο Twitter ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας, Αντρέι Γερμάκ.

УВАГА‼️

Попадання в апаратну мовника на телевежі.

Якийсь час, канали не будуть працювати.

Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації. Знайте, Україна бореться і вистоїть!#stoprussia pic.twitter.com/WE5iQAJG0z — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 1, 2022

«Πλήγματα υψηλής ακρίβειας»

Nα εγκαταλείψουν άμεσα την ουκρανική πρωτεύουσα, διότι σχεδιάζει να εξαπολύσει «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» προειδοποίησε με ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο Tass. «Καλούμε τους Ουκρανούς πολίτες που έχουν εμπλακεί σε προκλήσεις κατά της Ρωσίας με ευθύνη τον Ουκρανών εθνικιστών, καθώς επίσης και τους κατοίκους του Κίεβου που κατοικούν κοντά στους παραπάνω στόχους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε το μεσημέρι, το υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να εξαπολύσουν «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» κατά της «κατά της «Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και του 72ου Κέντρου Πληροφοριών και Ψυχολογικών Επιχειρήσεων (PSO)» στο Κίεβο.

«Προτρέπουμε τους Ουκρανούς πολίτες που εμπλέκονται με τους Ουκρανούς εθνικιστές σε προκλήσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά σε σταθμούς αναμετάδοσης, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Τελευταία ενημέρωση: 21:20

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τον αποκλεισμό επτά ρωσικών τραπεζών από το διατραπεζικό σύστημα Swift, συμπεριλαμβανομένης της VTB, μεταδίδει το Bloomberg.

Τελευταία ενημέρωση: 21:07

Η Ρωσία έχει μπλοκάρει δύο ανεξάρτητους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης επειδή διαδίδουν «σκόπιμα ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας διέταξε την εποπτεία των μέσων ενημέρωσης της χώρας να «περιορίσει την πρόσβαση» στο τηλεοπτικό κανάλι Dozhd, γνωστό και ως TVRain, και στο ραδιοφωνικό σταθμό Ekho Moskvy.

Τελευταία ενημέρωση: 20:48

Η Βρετανία ανακοίνωσε απόψε ότι επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερα πρόσωπα και οργανισμούς της Λευκορωσίας, με αφορμή τον ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα αυτή, διευκολύνοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν σε δύο αμυντικές βιομηχανίες και σε τέσσερις αξιωματούχους του αμυντικού τομέα, στους οποίους περιλαμβάνεται ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Λευκορωσίας και πρώτος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, υποστράτηγος Βίκτορ Γκούλεβιτς.

Τελευταία ενημέρωση: 20:38

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια «ιστορική στιγμή για την Ευρώπη που πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε σήμερα η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Φλοράνς Παρλί, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη είτε θα τον αντιμετωπίσει, είτε θα εξαφανιστεί».

«Με τα ισχυρά μέτρα που ελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες σε ενότητα, το αντιμετωπίζουμκε και η Γαλλία θα συνεχίσει να διαδραματίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ευρωπαϊκή δράση», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 20:15

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στην πόλη της Χερσώνας στα νότια της Ουκρανίας, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει το κτίριο της διοίκησης της πόλης, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εσωτερικών Βαντίμ Ντενισένκο.

Τελευταία ενημέρωση 19:57

Nα αντιμετωπίσει τη χώρα του όπως και την Ουκρανία, χωρίς να περιμένει «να πληγεί από έναν πόλεμο», ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δείξτε στην Τουρκία την ίδια ευαισθησία που δείχνετε και στην Ουκρανία», είπε ο Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα μαζί με την πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι.

«Θα βάλετε την Τουρκία στην ατζέντα σας όταν θα υπάρξει πόλεμος εναντίον της;».

Τελευταία ενημέρωση 19:55

Στην απερίφραστη καταδίκη της παράνομης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετώντας σχετικό ψήφισμα απαιτώντας παράλληλα από το Κρεμλίνο να τερματίσει κάθε στρατιωτική δραστηριότητα στη χώρα. Καταδικάζει επίσης τον ρόλο που έχει παίξει στην επίθεση ο Λευκορώσος δικτάτορας Λουκασένκο.

Οι ευρωβουλευτές απορρίπτουν κατηγορηματικά τη ρωσική «ρητορική που υπαινίσσεται την πιθανή προσφυγή σε όπλα μαζικής καταστροφής». Παράλληλα, υπενθυμίζουν στη Ρωσία τις υποχρεώσεις της έναντι της διεθνούς κοινότητας και προειδοποιούν για τους κινδύνους που ενέχει η πυρηνική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία σε συνεργασία με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις του ΟΗΕ και άλλες διεθνείς οργανώσεις - εταίρους.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 637 ψήφους υπέρ, 13 ψήφους κατά και 26 αποχές.

Τελευταία ενημέρωση 19:30

Πρέπει να σταματήσουμε τον εισβολέα το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είχε σήμερα συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο ευχαρίστησε για την στήριξη.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, μέσα σε ένα αυστηρά φρουρούμενο κυβερνητικό συγκρότημα, ο Ζελένσκι προέτρεψε τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να σταματήσουν τη ρωσική πολεμική αεροπορία, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα συνιστούσε προληπτικό μέτρο και δεν θα έφερνε τη Συμμαχία σε τροχιά πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει αρνηθεί προτάσεις για να εγκαταλείψει την ουκρανική πρωτεύουσα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους προς το Κίεβο, είπε επίσης ότι η Ουκρανία θα απαιτούσε νομικά κατοχυρωμένες εγγυήσεις ασφαλείας εάν το ΝΑΤΟ έκλεινε την πόρτα του στην Ουκρανία.

Θέτοντας τους όρους του για περαιτέρω συνομιλίες με τη Ρωσία, ο Ζελένσκι δήλωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε σε Reuters και CNN: «Είναι αναγκαίο τουλάχιστον (η Ρωσία) να σταματήσει να βομβαρδίζει ανθρώπους. Απλά, ας σταματήσει τους βομβαρδισμούς και μετά να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Την ώρα που μιλούσε ο Ζελένσκι, έγινε γνωστό ότι ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε πύργο τηλεόρασης στο Κίεβο. Νωρίτερα σήμερα, πύραυλοι είχαν πλήξει την καρδιά της πόλης Χάρκοβο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Ουκρανία έχει λάβει αποστολές όπλων από μέλη του ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις την περασμένη εβδομάδα, ενώ η Δύση επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να κάνει περισσότερα, περιλαμβανομένης της επιβολής μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. Σημείωσε, ωστόσο, ότι ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν του μετέφερε προσωπικά ότι «τώρα δεν είναι η ώρα για ένα τέτοιο μέτρο».

Η Ουκρανία έχει πιέσει το ΝΑΤΟ να επιταχύνει την ένταξή της, μια κίνηση που βρίσκει σθεναρά αντίθετη τη Ρωσία και θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους η Μόσχα εξαπέλυσε την επίθεση.

«Οι σύμμαχοί μας, εάν δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ… επειδή η Ρωσία δεν θέλει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να επεξεργαστούν από κοινού εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο 44χρονος ουκρανός πρόεδρος ήταν αξύριστος και φορούσε ένα απλό χακί μπλουζάκι, παντελόνι και στρατιωτικά άρβυλα για τη συνέντευξη, η οποία έλαβε χώρα σε ένα κυβερνητικό συγκρότημα που ήταν φρουρούμενο από ισχυρή στρατιωτική δύναμη.

Τελευταία ενημέρωση 19:20

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Στη σύνοδο οι υπουργοί θα μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ουκρανία μετά την εισβολή που διέταξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Τελευταία ενημέρωση 19:05

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα στον οποίο εξέφρασε τη "βαθιά λύπη" της Κίνας για τη ρωσοουκρανική σύγκρουση, σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ.

Ενώ το Πεκίνο αρνήθηκε να καταδικάσει τη Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία, ο Ουάνγκ Γι δήλωσε πως η Κίνα "λυπάται βαθιά για τη σύγκρουση που ξέσπασε ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία και αποδίδει μέγιστη προσοχή στα δεινά που υφίστανται οι άμαχοι", μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Τελευταία ενημέρωση 18:51

Ο Καναδάς θα απαγορεύσει την είσοδο ρωσικών πλοίων στα λιμάνια και τα χωρικά του ύδατα από την επόμενη εβδομάδα, μεταδίδει το πρακτορείο Nexta.

Τελευταία ενημέρωση 18:46

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας Αλεξέι Ντανίλοφ δήλωσε σήμερα ότι εξοντώθηκαν τα μέλη της επίλεκτης ομάδας των Τσετσένων, οι οποίοι είχαν σταλεί για να δολοφονήσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

«Η ειδική επιχείρηση την οποία έπρεπε να φέρουν σε πέρας οι Τσετσένοι του Καντίροφ (πρόεδρος της Τσετσενίας-σ.σ.), ήταν γνωστή σ' εμάς. Λάβαμε πληροφορίες από εκπροσώπους της FSB οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σ’ αυτόν τον αιματηρό πόλεμο. Εξοντώθηκε αμέσως εκείνη η ομάδα του Καντίροφ, η οποία στάλθηκε συγκεκριμένα για να δολοφονήσει τον πρόεδρο μας», δήλωσε ο Ντανίλοφ.

Τελευταία ενημέρωση 18:10

Σκληρή απάντηση στις ενέργειες της ΕΕ ισχυρίζεται ότι θα δώσει η Ρωσία σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σημειώνοντας ότι επί πολλά χρόνια χρηματοδότησε το καθεστώς του Κιέβου ενώ επανέλαβε το αφήγημά της για επικράτηση των Ναζί στις ουκρανικές αρχές.

Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι «μάσκες έχουν βγει» με την απόφαση της 27ης Φεβρουαρίου για «αποστολή φονικών όπλων» στους Ουκρανούς.

Τελευταία ενημέρωση 18:08

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε κατοικημένη ζώνη του Χαρκίβ (Χάρκοβο), στην ανατολική Ουκρανία, η οποία δέχεται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφερε στο Facebook ότι «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι τραυματίστηκαν και 38 διασώθηκαν» μετά το πλήγμα που δέχτηκε ένα κτίριο διαμερισμάτων. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται οι διασώστες να εργάζονται σε ένα κτίριο, εμφανώς κατεστραμμένο.

Τελευταία ενημέρωση 17:40

Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται δική του πηγή.

Η ουκρανική και η ρωσική αντιπροσωπεία, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχαν χθες συζήτησαν σειρά θεμάτων προτεραιότητας και τώρα επιστρέφουν στις πρωτεύουσες τους, για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περαιτέρω αποφάσεις.

Την δήλωση αυτή έκανε ο σύμβουλος του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Μιχαήλ Ποντολιάκ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες , κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Τελευταία ενημέρωση 16:30

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχθηκε την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ και έχει ξεκινήσει η ειδική διαδικασία εισόδου, αναφέρει στο Twitter το πρακτορείο Nexta.

⚡️⚡️⚡️The European Parliament has accepted Ukraine's application to join the European Union. A special admission procedure has begun. — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Για να γίνει επίσημα η Ουκρανία μέλος της ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν για την ένταξή της και να την εγκρίνουν. Προς το παρόν, η Ουκρανία παραμένει υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση 16:00

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, νωρίτερα προειδοποίησε και αυτός ότι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ότι «ο εχθρός βρίσκεται στα περίχωρα της πρωτεύουσας», προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός στρατός «προετοιμάζεται να υπερασπιστεί το Κίεβο». «Οι ένοπλες δυνάμεις μας πολεμούν ηρωικά για τη γη μας», είπε ο Κλίτσκο.

«Έχουν κατασκευαστεί οχυρώσεις και σημεία ελέγχου στις εισόδους της πόλης. Ζητώ από όλους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Μην βγαίνετε άσκοπα έξω και μείνετε σε καταφύγια σε περίπτωση συναγερμού», πρόσθεσε.

Ήδη, μια τεράστια ρωσική στρατιωτική συνοδεία μήκους 40 μιλίων - αποτελούμενη από τεθωρακισμένα οχήματα, τανκς, ρυμουλκούμενο πυροβολικό και άλλα οχήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης - έφτασε στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κιέβου, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Maxar Technologies.

Σε προηγούμενο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η υπεράσπιση του Κιέβου είναι η «βασική προτεραιότητα» της κυβέρνησης. «Το Κίεβο είναι ξεχωριστό. Εάν προστατεύσουμε το Κίεβο, θα προστατεύσουμε το κράτος. Αυτή είναι η καρδιά της χώρας μας και πρέπει να συνεχίσει να χτυπά», είπε ο Ζελένσκι.

Απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου, ο Κλίτσκο είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θέλουν «να πάρουν την καρδιά της χώρας μας». «Θα πολεμήσουμε και δεν θα εγκαταλείψουμε το Κίεβο», υποστήριξε.

Το ισοπεδωμένο Χάρκοβο

Συγκλονιστικές εικόνες από το Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας μετά από τον βομβαρδισμό των Ρώσων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Το Χάρκοβο έχει πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, μετά το χτύπημα σε κτίριο διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφερε στο Facebook ότι «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι τραυματίστηκαν και 38 διασώθηκαν», μετά το πλήγμα που δέχτηκε ένα κτίριο διαμερισμάτων. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες, στις οποίες διακρίνονται οι διασώστες να εργάζονται σε ένα κτίριο, εμφανώς κατεστραμμένο.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν την κεντρική πλατεία και άλλα σημεία στο κέντρο της πόλης.

Οι εκρήξεις ισοπέδωσαν κατοικημένες περιοχές, ενώ προληπτικά, νοσηλευόμενες και το προσωπικό ενός μαιευτηρίου μεταφέρθηκαν σε υπόγειο καταφύγιο.