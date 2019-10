Ντ. Τραμπ: Η εκεχειρία εφαρμόζεται - υπάρχουν μόνο μικρές αψιμαχίες

Την ικανοποίησή του για την αποχώρηση των Κούρδων μαχητών από την βορειοανατολική Συρία, όπως προβλέπει η εκεχειρία κατάπαυσης πυρός για 120 ώρες, βάσει της συμφωνίας ΗΠΑ- Τουρκίας, εξέφρασε με ανάρτησή του στο twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ορισμένες μικρές αψιμαχίες.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισημαίνει ότι η εξέλιξη της εκεχειρίας προχωράει πολύ καλά, αναφέρει πως υπάρχουν μικρές αψιμαχίες που έχουν τελειώσει γρήγορα και πως οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν βρίσκονται στη ζώνη μάχης, ενώ τονίζει πως έχει εξασφαλίσει το πετρέλαιο. Και καταλήγει λέγοντας ότι τερματίζονται οι ατελείωτοι πόλεμοι

“The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with Kurds. U.S. soldiers are not in combat or ceasefire zone. We have secured the Oil.” Mark Esper, Secretary of Defense. Ending endless wars!