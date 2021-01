Ντ. Τραμπ: «Εντελώς γελοία» η διαδικασία αποπομπής μου

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί αφού οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, την περασμένη εβδομάδα, χαρακτήρισε σήμερα «εντελώς γελοία» τη διαδικασία παραπομπής του, για δεύτερη φορά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Άλαμο του Τέξας, όπου θα επιθεωρήσει το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό, ο Τραμπ είπε ότι υπάρχει «τεράστιος θυμός» για τις ενέργειες που γίνονται για την παραπομπή του και συμπλήρωσε: «Δεν θέλω βία».

Παράλληλα, σχολίασε για τη διαδικασία απομπομπής του ότι πρόκειται για «κυνήγι μαγισσών».

President Trump speaks to media at White House: "We want no violence...on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics...I think it's causing tremendous danger in to our country...I want no violence." pic.twitter.com/XjiIfLrrTS