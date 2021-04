Ντ. Σασόλι για κυρώσεις Ρωσίας: Οι απειλές δεν θα μας κάνουν να σιωπήσουμε

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι καταδίκασε την απόφαση της Μόσχας να επιβάλει κυρώσεις εναντίον του και εναντίον άλλων επτά ευρωπαίων αξιωματούχων επειδή υπερασπίστηκαν τον αντικαθεστωτικό Αλεξέι Ναβάλνι και ζήτησαν την απελευθέρωσή του.

«Όπως φαίνεται, δεν είμαι ευπρόσδεκτος στο Κρεμλίνο; Δεν αμφέβαλλα...Καμία κύρωση ή εκφοβισμός δεν θα εμποδίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμένα να υπερασπισθώ τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και την δημοκρατία. Οι απειλές δεν θα μας κάνουν να σιωπήσουμε», έγραψε ο Νταβίντ Σασόλι στο Twitter.

Apparently, I'm not welcome at the Kremlin? I had suspected it a bit... No sanctions or intimidation will stop the @Europarl_EN or me from defending human rights, freedom, and democracy. Threats will not silence us. As Tolstoy wrote, there is no greatness where there is no truth.