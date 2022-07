Νορβηγία: Δύο γυναίκες καταδίωξαν αυτοκίνητο ακροδεξιού που έκαψε δημοσίως το Κοράνι

Έπειτα από μια εντυπωσιακή καταδίωξη σε έναν αυτοκινητόδρομο, ο επικεφαλής μιας εξτρεμιστικής, αντιισλαμικής οργάνωσης της Νορβηγίας δέχτηκε επίθεση από ένα αυτοκίνητο, λίγα λεπτά αφότου έκαψε ένα Κοράνι, στα προάστια του Όσλο.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και η οδηγός του οχήματος που προσέκρουσε σκόπιμα στο 4x4 του Λαρς Τόρεν και το αναποδογύρισε. Ο Τόρεν είναι ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής οργάνωσης «Σταματήστε τον εξισλαμισμό της Νορβηγίας» (Sian).

Οι πέντε επιβάτες του οχήματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο ένας από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Σε ένα βίντεο που δείχνει όλο το επεισόδιο, το οποίο αναρτήθηκε στο Facebook, ο Λαρς Τόρεν και άλλα μέλη της οργάνωσής του πηγαίνουν αρχικά με αυτοκίνητο στο Μόρτενσρουντ, ένα προάστιο του Όσλο όπου ζει μια μεγάλη μουσουλμανική κοινότητα. Οι μετρημένοι στα δάχτυλα αντιισλαμιστές καίνε ένα Κοράνι σε μια διασταύρωση, προκαλώντας την αντίδραση των κατοίκων, που προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες.

Πολύ γρήγορα συγκεντρώνεται ένα μικρό πλήθος και ακούγονται διαμαρτυρίες, κυρίως από μια γυναίκα που αρπάζει ό,τι έχει απομείνει από το φλεγόμενο βιβλίο, προπηλακίζοντας την ομάδα του Τόρεν. Κατόπιν επιβιβάζεται, ως συνοδηγός, σε μια ασημί Μερσεντές.

Το 4x4 των αντιισλαμιστών ακτιβιστών αποχωρεί. Όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Μερσεντές το φτάνει και το χτυπάει, ελαφρά, στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο. Αφού επιχείρησε να σταματήσει το τζιπάκι κάνοντας ζιγκ-ζαγκ, η Μερσεντές επιταχύνει και τελικά το χτυπάει με μεγάλη ταχύτητα και το αναποδογυρίζει.

Someone flipped the car of the people that burnt the quran in Norway #SIAN 😭😭 pic.twitter.com/fIguue7aDQ