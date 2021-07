Γουίμπλεντον: Νικητής ο Νόβακ Τζόκοβιτς - Ισοφάρισε σε τίτλους Γκραν Σλαμ τους Φέντερερ και Ναδάλ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 3-1 σετ του Ματέο Μπερετίνι στον τελικό του Γουίμπλεντον και κατέκτησε για έκτη φορά στην καριέρα του το βρετανικό Γκραν Σλαμ.

Έγραψε έτσι ιστορία, αφού έφθασε τους 20 τίτλους σε Γκραν Σλαμ και ισοφάρισε στην πρώτη θέση τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ αντιστοίχως. Μπορεί στην αρχή να ξεκίνησε νευρικά και να βρέθηκε πίσω στα σετ (6-7), όμως άντεξε στην πίεση και του ρεκόρ που ετοιμαζόταν να πετύχει, έπαιξε το τένις που μας έχει συνηθίσει και έφτασε στον θρίαμβο.

