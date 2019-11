Νίκη του Στ. Τσιτσιπά επί του Ρ. Φέντερερ - Στον τελικό του ATP Finals

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέβαλε το Σάββατο τον Ρότζερ Φέντερερ με 2-0 σετ και πέρασε στον τελικό των ATP Finals στο Λονδίνο. Στο ATP Finals στο Λονδίνο αγωνίζονται κάθε χρόνο οι οχτώ πρώτοι τενίστες της παγκόσμιας Την αγώνα του 'Ελληνα αθλητή Στέφανου Τσιτσιπά παρακολούθησε από κοντά στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας αθλητής περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του από τον αγώνα μεταξύ του Αυστριακού Ντομινίκ Τιμ με τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ που ήταν και ο κάτοχος του τίτλου στη διοργάνωση του 2018.

Τόνισε ότι η νίκη του άξιζε, καθώς δούλεψε πολύ σκληρά, δε σκεφτόταν αρνητικά και κατάφερε να μείνει ψύχραιμος. «Χρειάστηκε νοητική δύναμη, ψυχική και σωματική, έμεινα ψύχραιμος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε πάντως ότι έχει μπροστά του τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Federer in Melbourne Nadal in Madrid Djokovic in Shanghai Federer in London @StefTsitsipas loves the big stage pic.twitter.com/JvvKoyHomQ

Playing Federer on one of the sport's biggest stages?



Stef takes nothing for granted @StefTsitsipas #NittoATPFinals pic.twitter.com/MUydG0VbdZ