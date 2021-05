Νίκη επί του Νισιόκα και έκτος φετινός ημιτελικός για τον Τσιτσιπά!

Με ένα τρόπαιο θα επιδιώξει τα ταξιδέψει στο τέλος Μαΐου στο Παρίσι για το Ρολάν Γκαρός ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/5) με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα στον δεύτερο προημιτελικό του τουρνουά της Λυών και προκρίθηκε στον τέταρτο φετινό ημιτελικό του στο χώμα και έκτο συνολικά μέσα στο 2021. Ο 22χρονος θα συναντήσει στην τετράδα τον Ιταλό Λορένζο Μουζέτι, τον οποίο νίκησε στα μέσα Μαρτίου στον ημιτελικό του Ακαπούλκο και «βλέπει» τελικό.

Here for the weekend ✌️@steftsitsipas moves into the Lyon last four - and is yet to face a break point - after beating Nishioka 6-3 6-4#OpenParc pic.twitter.com/OMpIdSKiu7