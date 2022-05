Νιγηρία: Φοιτήτρια λιντσαρίστηκε για «βλάσφημα» μηνύματα στο WhatsApp

Φοιτητές ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου και πυρπόλησαν μια συμφοιτήτριά τους, κατηγορώντας την ότι ανήρτησε «βλάσφημα» σχόλια σε φοιτητικό γκρουπ στην εφαρμογή WhatsApp, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Το κολέγιο Shehu Shagari, που βρίσκεται στην πολιτεία Σοκότο της βορειοδυτικής Νιγηρίας, έκλεισε αμέσως μετά την επίθεση.

Στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, όπου σημειώθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα, οι μουσουλμάνοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Στον αντίποδα, στο νότο κυριαρχεί το χριστιανικό στοιχείο.

Το 2007 μουσουλμάνοι μαθητές είχαν ξυλοκοπήσει μια δασκάλα, την οποία κατηγορούσαν ότι βεβήλωσε το Κοράνι.

«Υπάρχει ένα γκρουπ στο WhatsApp που χρησιμοποιούν οι φοιτητές. Ένας μουσουλμάνος φοιτητής ανήρτησε ένα απόσπασμα από το Κοράνι και εκείνη επέκρινε την ανάρτηση», αναφέρει μαρτυρία που μεταδίδει το Reuters. «Συνέθεσε ένα ηχητικό μήνυμα που περιείχε βλάσφημα σχόλια για τον Προφήτη Μωάμεθ, το οποίο δημοσιοποίησε στο γκρουπ και αυτό πυροδότησε τα υπόλοιπα», σημειώνεται.

Deborah a CHRISTIAN student of Shehu Shagari College of Education in Sokoto , accused of blasphemy , was killed and burnt.

She was beaten until she died and they kept beating her. Then they piled tires on her and burnt her while chanting Islam incantations.

This act was not pic.twitter.com/m7dsze34j1