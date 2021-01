Νέος πρόεδρος της Επ. Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας ο Μενέντεζ - Συγχαρητήρια από Μητοστάκη

Επικοινωνία με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ είχε ο Κυρ. Μητσοτάκης με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Ο πρωθυπουργός έγραψε στο Twitter: Είχα μια ενδιαφέρουσα και παραγωγική συζήτηση με τον γερουσιαστή Μενέντεζ. Του έδωσα συγχαρητήρια για τη νέα του θέση ως Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και προσβλέπω στην επιδίωξη κοινών στόχων για ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή».

Had an interesting and productive conversation with @SenatorMenendez. I congratulated him on his new role as Chairman of the Senate Foreign Relations Committee and look forward to pursuing common goals of peace and stability in the Eastern Mediterranean and the wider region.