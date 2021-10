Νέο Renault ARKANA: Ευρύχωρο, σπορ, υβριδικό

Με την παρουσίαση του νέου Arkana στην Ευρώπη, η Renault εφευρίσκει από την αρχή τους συμβατικούς κώδικες της αγοράς και γίνεται η πρώτη mainstream αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη που προσφέρει ένα κουπέ SUV, σε μία κατηγορία που μέχρι σήμερα μονοπωλούσαν οι premium μάρκες. Η νέα αυτή πρόταση συμβαδίζει με την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά των SUV – ειδικά στην κατηγορία C.

Με το νέο Arkana, η Renault παρουσιάζει μία νέα γενιά SUV τόσο σε ό,τι αφορά την εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητα, με εξελιγμένη υβριδική τεχνολογία, υψηλή θέση οδήγησης, ευρυχωρία χωρίς καμία παραχώρηση στη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ, πρωτοποριακό και ξεχωριστό στυλ. Το νέο Renault Arkana εγγυάται ακόμα περισσότερες συναρπαστικές οδηγικές εμπειρίες. Και όλα αυτά, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ασφάλεια, γεγονός που αποδεικνύεται από την ανώτατη διάκριση των 5 αστεριών που απέσπασε το μοντέλο στις δοκιμές πρόσκρουσης του οργανισμού Euro NCAP.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ένα μοναδικό, καθηλωτικό και σπορ design

Το νέο Arkana διαθέτει μία μοναδική εμφάνιση με υβριδικό χαρακτήρα. Με αυξημένη απόσταση από το έδαφος (200 mm), μυώδες προφίλ και φαρδείς ώμους, το Arkana ταιριάζει τέλεια με τον κόσμο των SUV.

Οι εμπρός και πίσω ποδιές και τα προστατευτικά φρύδια στα φτερά τονίζουν ακόμα περισσότερο τη SUV εμφάνιση, ενώ η κεκλιμένη γραμμή της οροφής σε συνδυασμό με το σχήμα των πλευρικών παραθύρων, δημιουργούν μία εντυπωσιακή αισθητική που τονίζεται και από το νεύρο που διατρέχει όλη την πλευρά μέχρι τα πίσω παράθυρα, αντανακλώντας το δυναμισμό του αυτοκινήτου. Παράλληλα η συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση, αντανακλά και τα χαρακτηριστικά ενός κουπέ-SUV μοντέλου.

Μπροστινή όψη: Κομψότητα και στιβαρότητα

Η μάσκα με το μεγαλύτερο σήμα της Renault που φιλοξενείται στο κέντρο της, είναι διακοσμημένη με λεπτομέρειες χρωμίου που χαρίζουν στο νέο Arkana έναν αέρα κομψότητας και στιβαρότητας.

Στο κάτω μέρος, ο πολύ εκφραστικός εμπρός προφυλακτήρας τονίζει το δυναμισμό, ενώ η προστατευτική ποδιά δίνει στο αυτοκίνητο μία πιο στιβαρή εικόνα.

Φωτιστική υπογραφή

Τα full LED φωτιστικά σώματα διαθέτουν την υπογραφή σχήματος «C» που χαρακτηρίζει όλα τα νέα μοντέλα της Renault και τονίζει το στιλάτο και δυναμικό design του νέου Arkana. Τα πίσω φωτιστικά σώματα αξιοποιούν και αυτά την υπογραφή «C» με μία λωρίδα που διατρέχει όλο το πλάτος της πίσω πόρτας και ενώνει νοητά τα δύο φωτιστικά σώματα, δίνοντας έμφαση στο πλάτος του αυτοκινήτου και προσδίδοντας την απαραίτητη μοναδικότητα στην εμφάνιση του νέου Arkana.

Προφίλ

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του νέου Arkana, είναι η πλαϊνή του όψη.

Η ξεχωριστή SUV εμφάνιση κάνει το αυτοκίνητο άμεσα αναγνωρίσιμο. Το αμάξωμα πατά σε τροχούς μεγάλης διαμέτρου 690mm. Το μήκος του φτάνει τα 4,568μ., το ύψος το 1,571μ. και το μεταξόνιο είναι 2,720μ. Οι συνολικές διαστάσεις του χαρίζουν ένα πιο ρευστό προφίλ. Οι διακοσμητικές λεπτομέρειες χρωμίου, όπως στα πλαίσια των παραθύρων, στα προστατευτικά των θυρών, και στα σκούρα εμπρός φρύδια των φτερών, τονίζουν ακόμα περισσότερο το κύρος της κατασκευής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

High-tech cockpit χωρίς κανένα συμβιβασμό στους χώρους

Ψηφιακό ταμπλό

Το νέο Arkana εφοδιάζεται με ψηφιακό ταμπλό που περιλαμβάνει: μία έγχρωμη οθόνη 4,2, 7, ή 10.2 ιντσών (ανάλογα την έκδοση), προσφέροντας μία πλήρως εξατομικευμένη, εμπειρία οδήγησης. Την εικόνα συμπληρώνει η κεντρική οθόνη 7 ή 9,3 ιντσών, η οποία προσφέρει μία από τις μεγαλύτερες επιφάνειες θέασης στην κατηγορία.

Κεντρική κονσόλα

Η κεντρική κονσόλα προσφέρει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και διαθέτει σύστημα ασύρματης (επαγωγικής) φόρτισης smartphone, πλευρικές θήκες και ένα δίχτυ από την πλευρά του συνοδηγού. Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης αυτόματο ηλεκτρικό χειρόφρενο από το πρώτο επίπεδο εξοπλισμού, με δυνατότητα Auto Hold στις πλουσιότερες εκδόσεις. Επίσης, οι πλουσιότερες εκδόσεις διαθέτουν μια μεγάλη κάθετη οθόνη αφής 9,3 ιντσών για high-tech αίσθηση.

Μοχλός ταχυτήτων

Η υβριδική έκδοση E-TECH του νέου Arkana μπορεί να εφοδιαστεί με κιβώτιο τύπου

e-shifter (χωρίς μηχανική λειτουργία με ντίζες).

Πίνακας οργάνων

Η μοντέρνα αρχιτεκτονική του πίνακα οργάνων ταιριάζει απόλυτα με την εξωτερική εμφάνιση του νέου Arkana και ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες και εργονομικές λειτουργίες. Το επάνω μέρος καλύπτεται από μαλακή υφασμάτινη επένδυση με αφρώδες υλικό, ενώ κάθε επίπεδο εξοπλισμού διαθέτει λωρίδα αποκλειστικής επένδυσης.

Αποθηκευτικοί χώροι και συνδεσιμότητα

Εκτός από την λειτουργία ασύρματης φόρτισης, το νέο Renault Arkana διαθέτει επίσης και τέσσερεις θύρες USB (δύο εμπρός και δύο πίσω), για σύνδεση με ηλεκτρονικές συσκευές. Οι θήκες στις πόρτες μπορούν να χωρέσουν μπουκάλια 1,5 λίτρου.

Κανένας συμβιβασμός στους χώρους

Το νέο Arkana προσφέρει ένα μοναδικό επίπεδο ευρυχωρίας για σπορ μοντέλο, ειδικά στους πίσω επιβάτες που απολαμβάνουν χώρο για τα γόνατά τους έως 211 mm - τον μεγαλύτερο στην κατηγορία του. Ο χώρος των 305 mm για τα πόδια, αποτελεί επίσης σημείο αναφοράς, ενώ η απόσταση των 860 mm είναι αξιοσημείωτη για μοντέλο με σπορ χαρακτήρα.

Τεράστιο πορτμπαγκάζ

Το νέο Renault Arkana έχει χώρο αποσκευών 513 λίτρων (480 λίτρα για την έκδοση E-TECH Hybrid με κιτ επισκευής ελαστικού). Διαθέτει επίσης ένα υπερυψωμένο δάπεδο που μπορεί να τοποθετηθεί στη χαμηλή θέση και να αυξήσει τη χωρητικότητα ή στην ανώτερη θέση για να φιλοξενήσει πιο ογκώδεις αποσκευές. Σε αυτήν τη διαμόρφωση, το πίσω κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί ασύμμετρα (2/3 - 1/3) ώστε να αποκαλυφθεί ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο φόρτωσης.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Μοναδικό υβριδικό σύστημα κίνησης

E-TECH Hybrid 145

Ακολουθώντας τα βήματα των Clio, Captur και Mégane, η Renault εφαρμόζει την ίδια στρατηγική και στο νέο Arkana, ενσωματώνοντας την πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία E-TECH.

Η υβριδική τεχνολογία E-TECH βασίζεται σε μία πρωτοποριακή τεχνολογική σχεδίαση που ενσωματώνει πάνω από 150 πατέντες, αξιοποιώντας όλη την τεχνογνωσία της Renault από τους αγώνες της F1, ειδικότερα στον τομέα της ανάκτησης ενεργείας. Ο κινητήρας E-TECH Hybrid βασίζεται σε εν σειρά και παράλληλη αρχιτεκτονική, εξασφαλίζοντας όλους τους συνδυασμούς μεταξύ των διαφόρων κινητήρων και επιτυγχάνοντας την καλύτερη διαχείριση των εκπομπών CO2.

Ο κινητήρας E-TECH Hybrid των 145 ίππων περιλαμβάνει έναν 4-κύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.6 λτ. νέας γενιάς. Είναι εξοπλισμένος με φίλτρο μικροσωματιδίων για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων. Η ισχύς του είναι 69 kW (91 hp), ενώ συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν 36 kW και έναν 15 kW HSG (High-Voltage Starter Generator).

Ένα πρωτοποριακό κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών (multi-mode) χωρίς συμπλέκτη συμπληρώνει το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Ο επαναστατικός συνδυασμός των ηλεκτροκινητήρων και του κιβωτίου ταχυτήτων εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές ταχυτήτων. Αυτή η αρχιτεκτονική, επίσης, εξασφαλίζει τη βέλτιστη οικονομία, ως αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτήσει η Renault στους αγώνες της Formula 1.

Με την μπαταρία ιόντων λιθίου των 1,2 kWh (230V) που βρίσκεται στο χώρο των αποσκευών, ο υβριδικός κινητήρας E-TECH εξασφαλίζει σημαντική μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται, έως και 80% του χρόνου οδήγησης στην πόλη, 100% ηλεκτροκίνητα, επιτυγχάνοντας έως και 40% μείωση της κατανάλωσης στην πόλη, σε σύγκριση με έναν παραδοσιακό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το νέο Arkana E-TECH Hybrid επιτυγχάνει συνδυαστική κατανάλωση 4,9 λτ./100 χλμ. και 112-117 γρ./χλμ. εκπομπές CO2 (τιμές WLTP).

Σε λειτουργία αμιγούς ηλεκτροκίνησης το νέο Arkana E-TECH Hybrid μπορεί να ταξιδέψει με ταχύτητες έως και 75 χλμ/ώρα.

Micro-hybrid κινητήρας 1.3 TCe 140: οικονομία, ευελιξία και εμπιστοσύνη

Το νέο Arkana είναι επίσης διαθέσιμο στην έκδοση micro-hybrid, που βασίζεται στον 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα turbo αμέσου ψεκασμού 1.3 TCe. Η micro-hybrid τεχνολογία υλοποιείται μέσω της προσθήκης ενός συστήματος εναλλάκτη, σε συνδυασμό με μια μπαταρία ιόντων λιθίου 12V, τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Ο κινητήρας συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC 7 σχέσεων.

Η τεχνολογία micro-hybrid 12V στο νέο Arkana βελτιώνει τη λειτουργία του Stop & Start και εξασφαλίζει την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση του αυτοκινήτου. Επιτρέπει επίσης τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα εσωτερικής καύσης κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος. Ο εναλλάκτης και η μπαταρία υποβοηθούν επίσης τον κινητήρα στις περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερη ισχύς, όπως είναι η εκκίνηση και η επιτάχυνση. Η τεχνολογία micro-hybrid μειώνει έως και κατά 8% την κατανάλωση και έως και κατά 8,5% τις εκπομπές ρύπων CO2, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ομαλότερη επανεκκίνηση και μεγαλύτερη άνεση στην οδήγηση.

Στην έκδοση 1.3 TCe 140 micro-hybrid, το νέο Arkana αποδίδει μέγιστη ροπή 260Nm από τις 1.750 έως τις 3.500 σ.α.λ.. Αυτό σημαίνει +10 ίππους και +20Nm ροπής σε σύγκριση με τον παλιό κινητήρα 1.3 TCe 130. Το νέο Arkana συνδυάζει εξαιρετικά την οικονομία, την ευελιξία και την οδηγική ευχαρίστηση, με κατανάλωση, σε συνδυασμένο κύκλο, 5.8 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 που δεν ξεπερνούν τα 132-138 γρ/χλμ. (τιμές WLTP).

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ARKANA

Αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης

Το νέο Arkana χρησιμοποιεί τη νέα πλατφόρμα CMF-B, η οποία το καθιστά εξαιρετικά ευέλικτο, όντας άνετο στην πόλη και δυναμικό στον ανοιχτό δρόμο.

Η ασφαλής οδική συμπεριφορά του νέου Arkana οφείλεται στη σχεδίαση του πίσω άξονα που προσφέρει μεγάλη σταθερότητα στις γρήγορες καμπές. Οι πλεύσεις είναι περιορισμένες ακόμη και στις πιο απαιτητικές διαδρομές, ενώ η άνεση είναι υψηλού επιπέδου χάρη στη βελτιστοποιημένη ρύθμιση των αμορτισέρ. Η απόδοση του πλαισίου ενισχύεται από το ακριβές και άμεσο σύστημα διεύθυνσης. Παράλληλα, το νέο μοντέλο παραμένει πολύ ευέλικτο, με κύκλο στροφής μόλις 11,2 μέτρων.

Στην έκδοση E-TECH Hybrid των 145 ίππων, το νέο Arkana προσφέρει μία απαράμιλλη οδηγική εμπειρία, που οφείλεται στο έξυπνο σύστημα διαχείρισης της ενέργειας.

Ο οδηγός απολαμβάνει μια πολύ ομαλή οδήγηση, καθώς η εκκίνηση γίνεται, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, 100% ηλεκτροκίνητα. Η απουσία συμπλέκτη σημαίνει ότι δεν απαιτείται η εμπλοκή του κινητήρα εσωτερικής καύσεως. Το πλεονέκτημα είναι διπλό: η ροπή είναι άμεσα διαθέσιμη, ώστε να εξασφαλίσει ταχύτατη εκκίνηση αλλά και μείωση των εκπομπών CO2.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πλήρης σειρά συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια

Το νέο Arkana εξοπλίζεται με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης για ασφαλέστερη οδήγηση, χωρίς άγχος. Μεταξύ αυτών και το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο και μποτιλιάρισμα. Αυτά τα εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης, χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες – Οδήγηση, Στάθμευση και Ασφάλεια – και όλα μαζί εντάσσονται στην παλέτα συστημάτων Renault EASY DRIVE.

Οδήγηση

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ

(Highway & Traffic Jam Companion)

Το Highway & Traffic Jam Companion συνδυάζει τη λειτουργία του ενεργού cruise control (με Stop & Go) και την υποβοήθηση διατήρησης πορείας στο κέντρο της λωρίδας, το οποίο λειτουργεί ακόμα και σε δρόμους με στροφές, μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Ελέγχει την ταχύτητα του αυτοκινήτου από τα 0 έως τα 160 χλμ/ώρα και διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τα υπόλοιπα οχήματα ενώ εξασφαλίζει και τη διατήρηση της πορείας στο κέντρο της επιλεγμένης λωρίδας κυκλοφορίας. Αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος, σταματώντας και ξεκινώντας αυτόματα το αυτοκίνητο μετά από 3 δευτερόλεπτα, χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση του οδηγού.

Το Highway & Traffic Jam Companion προσφέρει αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2 βελτιώνοντας σημαντικά την άνεση στην οδήγηση και βοηθώντας τον οδηγό να διατηρεί τα χέρια του πάντα στο τιμόνι και το βλέμμα του συνεχώς στον δρόμο.

ΕΝΕΡΓΟ CRUISE CONTROL (με λειτουργία Stop & Go)

(Adaptive Cruise Control)

Λειτουργεί σε ταχύτητες από 0 έως 170χλμ./ώ. και διατηρεί αυτόματα μία μέγιστη απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα. Εάν το αυτοκίνητο ‘κολλήσει’ σε μποτιλιάρισμα και αναγκαστεί να σταματήσει, το σύστημα σβήνει με ασφάλεια τον κινητήρα και τον επανεκκινεί μετά από 3 δευτερόλεπτα, μόλις η ροή της κυκλοφορίας αρχίσει και πάλι να κινείται. Ο οδηγός δεν χρειάζεται παρά είτε να πατήσει το πλήκτρο στο τιμόνι, ή να χρησιμοποιήσει το γκάζι.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΦΩΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

(High Beam Assist)

Με τη βοήθεια κάμερας στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, το σύστημα αυτό αλλάζει αυτόματα από φώτα πορείας σε προβολείς ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και την κυκλοφορία, διευκολύνοντας έτσι τη νυχτερινή οδήγηση, ακόμα και όταν υπάρχει ανεπαρκής φωτισμός στο δρόμο.

Ασφάλεια

ΕΝΕΡΓΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

(Active Emergency Brake)

Το ενεργό φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης αναγνωρίζει την παρουσία ποδηλατών και πεζών στην πορεία του αυτοκινήτου και προειδοποιεί τον οδηγό για ενδεχόμενους κινδύνους. Εφόσον ο οδηγός δεν αντιδράσει, το σύστημα ενεργοποιεί και τα φρένα. Το σύστημα λειτουργεί ημέρα και νύχτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

(Blind Spot Warning)

Το σύστημα διαθέτει μία νέα τεχνολογία αισθητήρων ραντάρ που εντοπίζουν, ανεξάρτητα με τις καιρικές συνθήκες, οποιοδήποτε όχημα βρεθεί στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου, εκτός του οπτικού πεδίου του οδηγού. Ο οδηγός ειδοποιείται για ενδεχόμενη σύγκρουση μόλις επιχειρήσει αλλαγή λωρίδας ή όταν τον προσπερνά ένα άλλο αυτοκίνητο που κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

(Traffic Sign Recognition with Speed Alert)

Το σύστημα χρησιμοποιεί την μπροστινή κάμερα ώστε να ειδοποιήσει αυτόματα τον οδηγό για τα ισχύοντα όρια ταχύτητας και συστήνει την τήρησή τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

(Lane Departure Warning System and Lane Keeping Assist)

Αυτό το διπλό σύστημα ενεργοποιείται σε ταχύτητες από 70 χλμ./ώρα και πάνω, προειδοποιεί τον οδηγό και διορθώνει την πορεία του αυτοκινήτου σε περίπτωση που αυτό διασχίσει τη διαγράμμιση των ορίων μίας λωρίδας, χωρίς προηγουμένως να έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο φλας.

Στάθμευση

Κάμερα 3600

Στην κάμερα οπισθοπορείας μπορούν να προστεθούν και 4 ακόμα κάμερες, που προσφέρουν εικόνα του αυτοκινήτου από ψηλά εμφανίζοντας όλα τα εμπόδια γύρω από αυτό. Η κάμερα 3600 είναι απλή στη χρήση της και ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ο οδηγός επιλέξει την όπισθεν. Το σύστημα εμφανίζει δύο εικόνες: μπροστά ή πίσω από το αυτοκίνητο ανάλογα με την επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο και την επιλογή μεταξύ εικόνας 3600, ή κάνοντας zoom από την κάμερα στην πλευρά του συνοδηγού.

ΕΝΕΡΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ

(Rear Cross Traffic Alert)

Αυτό το σύστημα υποβοήθησης χρησιμοποιεί τους αισθητήρες ραντάρ για να ειδοποιήσει τον οδηγό όταν βγαίνει με όπισθεν από μία θέση στάθμευσης και στην πορεία του διασταυρώνεται με άλλο αυτοκίνητο.

Αισθητήρες στάθμευσης, εμπρός, πίσω και στο πλάι

Κατά τη διάρκεια των ελιγμών στάθμευσης, ο οδηγός καθοδηγείται από 12 αισθητήρες υπερήχων που τον ειδοποιούν για την παρουσία εμποδίων ή αντικειμένων γύρω από το αυτοκίνητο.

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

(Easy Park Assist)

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (παράλληλα, λοξά ή κάθετα) διευκολύνει τους ελιγμούς κατά την είσοδο ή έξοδο από μία θέση πάρκινγκ. Το σύστημα αναλαμβάνει τις κινήσεις του τιμονιού και ο οδηγός δεν έχει παρά να χειρίζεται το γκάζι, το φρένο και το κιβώτιο ταχυτήτων.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δικτυωμένη και εξατομικευμένη εμπειρία οδήγησης

Renault EASY LINK: ένα εργονομικό σύστημα πολυμέσων στον πυρήνα ενός δικτυωμένου οικο-συστήματος

Χάρη στο οικοσύστημα Renault EASY CONNECT, το νέο Arkana είναι απόλυτα δικτυωμένο, μέσω της εφαρμογής MY Renault και του νέου συστήματος πολυμέσων Renault EASY LINK. Το σύστημα παρέχει μόνιμη δικτύωση 4G και πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται από συνεργάτες όπως η Google (εύρεση διευθύνσεων) και η TomTom (πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και περιοχές κινδύνου). Από τον χειρισμό του αυτοκινήτου εξ αποστάσεως, μέχρι και τις πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης “door to door” με πληροφορίες για το σημείο του προορισμού που αποστέλλονται στο αυτοκίνητο, τη θέση του αυτοκινήτου και τον τηλεχειρισμό των θυρών, όλα τα συστήματα στοχεύουν στο να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία δικτύωσης, τόσο εντός όσο και εκτός του αυτοκινήτου, μέσω smartphone. Το σύστημα πολυμέσων Renault EASY LINK και η ενσωματωμένη χαρτογράφηση προσφέρουν, επίσης, αυτόματες και τακτικές "Over the Air" ενημερώσεις χαρτών.

MULTI-SENSE: εξατομικευμένη εμπειρία οδήγησης

Η τεχνολογία Renault MULTI-SENSE δίνει στον οδηγό την ευκαιρία να εξατομικεύσει την προσωπική του εμπειρία οδήγησης ανάλογα με τη διάθεσή του. Συνδυάζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της χαρτογράφησης του κινητήρα, του υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης, του εσωτερικού φωτισμού και τη διαμόρφωση του ψηφιακού πίνακα οργάνων, οι ρυθμίσεις του MULTI-SENSE διατίθενται με τρείς διαφορετικές επιλογές:

- Eco, για περιορισμό της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2

- Sport, για αμεσότερη απόκριση στο πάτημα του γκαζιού και πιο άμεση πληροφόρηση και απόκριση από το τιμόνι

- MySense (εργοστασιακή ρύθμιση), για μια ιδανική εξατομικευμένη εμπειρία.

ΤΙΜΕΣ

1.3 TCe 140hp EXPRESSION EDC Hybrid MHEV 25.290

1.3 TCe 140hp EXPRESSION PLUS EDC Hybrid MHEV 25.590

1.3 TCe 140hp DYNAMIC EDC Hybrid MHEV 27.790

HYBRID E-TECH 145hp EXPRESSION 29.390

HYBRID E-TECH 145hp DYNAMIC 31.890

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ