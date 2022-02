Νέο μήνυμα Ζελένσκι: Θα αγωνιστούμε για όσο χρειαστεί για να απελευθερώσουμε τη χώρα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε προτάσεις από την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία και χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι κλειδί για συμφωνίες για περισσότερη διεθνή στήριξη στην Ουκρανία.

«Θα αγωνιστούμε για όσο χρειαστεί για να απελευθερώσουμε τη χώρα», δηλώνει ο Ζελένσκι σε σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και προσθέτει ότι η χώρα του αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή έλλειψη πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

According to the results of my conversation with @azpresident, all @SOCARofficial gas stations in Ukraine have been instructed to provide fuel for ambulances and SES free of charge. At night we are waiting for a plane with medications from Azerbaijan.