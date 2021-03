Νέο μήνυμα Μπάιντεν προς το Ιράν η αποστολή B-52 πάνω από τον Περσικό

Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 των ΗΠΑ πέταξαν πάνω από τον Περσικό Κόλπο και εν συνεχεία κατευθύνθηκαν προς τον ισραηλινό εναέριο χώρο κατόπιν εντολής του πρόεδρου Τζο Μπάιντεν, λίγες μέρες αφότου το Ιράν απέρριψε το ενδεχόμενο συνομιλιών για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τα βομβαρδιστικά συνοδεύτηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία και συγκεκριμένα από μαχητικά F-15.

Today (Sunday), Israeli Air Force F-15 fighter jets escorted two American B-52 bombers through Israeli airspace.



This flight is part of the joint strategic cooperation with US forces, which is pivotal in maintaining the security of Israeli and Middle Eastern skies. pic.twitter.com/CViOa3LvBT