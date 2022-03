Νέο μήνυμα Ζελένσκι: Προστατέψτε τις πόλεις, τα χωριά, κάθε μέτρο της γης μας

Νέο μήνυμα προς τον ουκρανικό λαό απηύθυνε μέσω βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook o Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Ρωσία συνεχίζει να καταστρέφει τις υποδομές μας, συνεχίζει να χτυπά τις πόλεις μας. Τώρα που ο κατακτητής είναι ακόμα στη γη μας, πρέπει να τον νικήσουμε όσο μπορούμε. Προστατέψτε τις πόλεις, προστατέψτε τα χωριά, προστατέψτε κάθε μέτρο της γης μας», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την αυτόματη μετάφραση που δίνει το Facebook, o B. Ζελένσκι αναφέρει τα εξής:

«Η Ρωσία συνεχίζει να καταστρέφει τις υποδομές μας, συνεχίζει να χτυπά τις πόλεις μας. Αλλά θα επαναφέρουμε κάθε δρόμο κάθε πόλη. Κάθε σπίτι, το διαμέρισμα κάθε Ουκρανού. Τώρα που ο κατακτητής είναι ακόμα στη γη μας, πρέπει να τον νικήσουμε όσο μπορούμε. Προστατέψτε τις πόλεις, προστατέψτε τα χωριά, προστατέψτε κάθε μέτρο της γης μας. Και κάθε κομμάτι της καρδιάς μας. Ουκρανική καρδιά. Η ψυχή της Ουκρανίας. Βοηθήστε ο ένας τον άλλον! Υποστηρίξτε ο ένας τον άλλον! Κρατήστε την άμυνα ψηλά! Και προστατέψτε το κράτος! Μαζί θα νικήσουμε. Δόξα στην Ουκρανία».

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ακύρωσε τη σημερινή του ομιλία στο Συμβούλιο της Ευρώπης λόγω «πολύ επειγουσών, απρόβλεπτων περιστάσεων», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ukrainian President @ZelenskyyUa, who was due to address the @CoE Assembly at midday today, was unable to speak due to "very urgent, unforeseen circumstances" - but it's hoped that Ukrainian Prime Minister @Denys_Shmyhal will be able to speak via video-link at 16h CET today... pic.twitter.com/11NBq9JIp7