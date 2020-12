Νέο Ford Kuga: Όταν η τεχνολογία συνάντησε την αξιοπιστία

Με κυρίαρχο χαρακτηριστικό του την ορατή και απτή ποιότητα κατασκευής, αλλά και τη σιγουριά της αξιοπιστίας που υποδηλώνει η 8-ετής εργοστασιακή εγγύηση – η μεγαλύτερη που προσφέρεται στην κατηγορία των SUV – το νέο και αναβαθμισμένο σε χώρους και τεχνολογία Ford Kuga έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να προσελκύσει τον υποψήφιο αγοραστή.

Μιλώντας για το νέο Ford Kuga θα πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς νέο μοντέλο, το οποίο, πρακτικά, το μόνο που κράτησε από τον προκάτοχό του είναι το όνομα. Το Kuga, λοιπόν, είναι το καινούριο «μεσαίο» SUV της Ford, καθώς από τη μια, από «πάνω», υπάρχει το μεγαλύτερο σε μέγεθος Explorer και από την άλλη, από «κάτω», υπάρχει το Ecosport αλλά και το ολοκαίνουριο Puma.

Πρόκειται για μια φρέσκια παρουσία στoν πολύ ανταγωνιστικό, πλέον, χώρο των SUV και Crossover – και ειδικότερα στην κατηγορία των λεγομένων C-SUV. Εδώ, το νέο Kuga που θα πρέπει να διεκδικήσει το δικό του κομμάτι της πίτας από δημοφιλή μοντέλα όπως τα Nissan Qashqai, Toyota C-HR και Peugeot 3008, αλλά και τα Kia Sportage, Hyundai Tucson, Citroen C5 Aircross, VW Tiguan, Skoda Karoq κλπ. Μια μεγάλη κατηγορία, η οποία (αν συμπεριληφθούν τα premium μοντέλα Mercedes GLA, BMW X1 και X2, Volvo XC40 κ.ά.) αντιστοιχεί στο 18,25% των πωλήσεων αυτοκινήτων στη χώρα μας.

Προφανώς, λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι απλά, ωστόσο το νέο «μεσαίο» SUV της Ford έχει τον τρόπο και τα προσόντα να κατακτήσει την καρδιά του υποψήφιου αγοραστή. Ανάμεσά τους, αναπόφευκτα ξεχωρίζει η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect σε όλες τις εκδόσεις του Kuga – στοιχείο ενδεικτικό του πόσο εμπιστεύεται το προϊόν της η Ford.

Ένα ευρύχωρο σαλόνι

Έχοντας μεγαλώσει σε μήκος κατά 9 εκατοστά και έχοντας φαρδύνει κατά 4,5 εκ. το νέο Ford Kuga διαθέτει αισθητά αυξημένους - σε σχέση με τον προκάτοχό του - χώρους. Έρχεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να διεκδικήσει την κορυφή στον τομέα της άνεσης, καθώς, από τη μια, προσφέρει τον μεγαλύτερο – στην κατηγορία - «αέρα» για τα πόδια των πίσω επιβατών και, από την άλλη, το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ (475 λίτρα).

Ενώ παράλληλα, το άφθονο εσωτερικό ύψος συνδυάζεται με την πρακτικότητα του πίσω καθίσματος που αποτελείται από δύο ανεξάρτητα (σε αναλογία 60-40) τμήματα που είναι όχι μόνον αναδιπλούμενα, αλλά και συρόμενα (μπρος-πίσω). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ανακατανείμει τον εσωτερικό χώρο, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ μέχρι τα 645 λίτρα.

Πρέπει, μάλιστα, να πούμε ότι ακόμα και όταν τα πίσω καθίσματα βρίσκονται «τέρμα εμπρός», υπάρχει ακόμα αρκετός χώρος για τα γόνατα ενηλίκων επιβατών με ύψος άνω του μέσου όρου που θα βρεθούν να κάθονται στο πίσω κάθισμα.

Οι ρυθμιζόμενες σε κλίση πλάτες των πίσω καθισμάτων αλλά και η “έξυπνη”, ελαστική εταζέρα (ίδιας φιλοσοφίας με αυτήν του Puma) που στηρίζεται στην πίσω πόρτα και προσαρμόζεται στον όγκο των αποσκευών χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ποτέ, αποτελούν στοιχεία που βελτιώνουν σημαντικά τη χρηστικότητα του νέου Ford Kuga.

Οδηγώντας, τώρα, το νέο SUV της Ford δεν αργείς να καταλάβεις το πόσο αθόρυβο και πολιτισμένο είναι. Από τη μια, η μαλακή ανάρτηση φροντίζει να απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και, από την άλλη, οι θόρυβοι φιλτράρονται με τέτοιον τρόπο, ώστε η Ford να μιλά για επίπεδα θορύβου της τάξης των 69 dB(A). Και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, αυτά τα ντεσιμπέλ αντιστοιχούν στον θόρυβο ενός… πλυντηρίου πιάτων!

Πολυπρόσωπη ολική επαναφορά

Δημιουργώντας εκ του μηδενός ένα νέο μοντέλο η Ford δεν μπορούσε να μη λάβει υπόψη της τα δεδομένα της μεταβατικής για την αυτοκίνηση εποχής που διανύουμε, στο φόντο της κλιματικής αλλαγής. Αυτή λοιπόν η ολική επαναφορά του Kuga είναι και πολυπρόσωπη, και «εξηλεκτρισμένη».

Ξεκινώντας από τις πιο «συμβατικές» εκδόσεις, που για καιρό ακόμα θα αποτελούν τη βάση της αυτοκίνησης, στη βάση της γκάμας του νέου Kuga συναντάμε έναν τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 150 ίππους καθώς επίσης και έναν τετρακύλινδρο “EcoBlue” diesel, επίσης 1,5 λίτρου, με ισχύ 120 ίππων. Ο πετρελαιοκινητήρας αυτός διαθέτει αλλά μεγαλύτερη ροπή, 300 Nm έναντι 240 Nm του βενζινοκινητήρα, με αποτέλεσμα να αποδεικνύεται σαφώς πιο οικονομικός. Ενώ διαθέσιμος είναι ένας ακόμα δίλιτρος diesel “2.0 Ecoblue” με 190 ίππους, ο οποίος συνδυάζεται με 8-αρι αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνηση.Η γκάμα του νέου Ford Kuga περιλαμβάνει επίσης και μία mild hybrid 48V έκδοση, που βασίζεται σε έναν 2.0L EcoBlue πετρελαιοκινητήρα 150 PS.

Σημειώστε ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι κινητήρες είναι εγκάρσια τοποθετημένοι και κινούν τους εμπρός τροχούς (πλην της δίλιτρης τετρακίνητης έκδοσης). Συνδυάζονται δε με χειροκίνητο κιβώτια έξι σχέσεων, ενώ υπάρχει και δυνατότητα επιλογής αυτόματου κιβωτίου με 8 σχέσεις.

Το high-tech SUV

O επιλογέας λειτουργίας οδήγησης (Normal, Eco, Sport, Slipery, Deep Snow / Sand) που προσαρμόζει στις συνθήκες κίνησης, στις επιθυμίες του οδηγού και στην κατάσταση του οδοστρώματος τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου, αποτελεί μια πρώτη ένδειξη της υψηλής τεχνολογίας που ενσωματώνει το νέο - και διαθέσιμο σε πέντε επίπεδα εξοπλισμού (Trend, Titanium, ST-Line, ST-Line X και Vignale) - SUV της Ford.

Ενώ η γενικότερη high-tech αίσθηση που αποπνέει το Kuga ενισχύεται, για παράδειγμα στην έκδοση ST-Line, από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3",το ενσωματωμένο modem, την ασύρματη φόρτιση κινητού, τον αυτόματο διζωνικό κλιματισμού, τα φώτα Led (εμπρός ημέρας και διασταυρώσεως [μεσαία σκάλα], αλλά και πίσω), τους προβολείς ομίχλης LED με λαμπτήρες στροφής, το σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, το σύστημα Ford SYNC με κεντρική οθόνη αφής 8'', το σύστημα πλοήγησης, τον ψηφιακό δέκτη DAB με τα 6 ηχεία κλπ.

Πέραν αυτών, όμως, το νέο Kuga έρχεται εφοδιασμένο με ένα πλούσιο πακέτο από στάνταρ προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης. Ανάμεσά τους τα Lane Centering Assist (διατήρηση του αυτοκινήτου εντός των ορίων της λωρίδας κυκλοφορίας), Active Park Assist (αυτόματο παρκάρισμα), Cross Traffic Alert (προειδοποίηση για διασταυρούμενο όχημα), Evasive Steering Assist, Post Collision Braking (αυτόματη πέδηση μετά από σύγκρουση), αλλά και το Adaptive Cruise Control (ACC) - ο προσαρμοζόμενος ευφυής αυτόματος πιλότος (αυτορρυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης ταχύτητας με ταυτόχρονη διατήρηση της απόστασης ασφαλείας και επιπλέον αυτόματη ακινητοποίηση/επανεκκίνηση Stop&Go, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι εφοδιασμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων).

Πρόκειται για τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, που προσφέρονται ως στοιχεία του ολοκληρωμένου πακέτου “Ford Co-Pilot360” και αναβαθμίζουν περαιτέρω την ασφάλεια, ενώ διευκολύνουν την καθημερινότητα της οδήγησης - και το παρκάρισμα.

Στο ταμείο

Τέλος – ή αν θέλετε: last but not least - το Kuga προσφέρεται και με ενδιαφέρουσες οικονομικές διευκολύνσεις: το νέο SUV της Ford μπορεί να αποκτηθεί με προνομιακή χρηματοδότηση “MyKuga”, με ιδιαίτερα χαμηλό ονομαστικό επιτόκιο 1% και διάρκεια αποπληρωμής από 12 έως 60 μήνες.

Ενώ, για λίγες μέρες ακόμα, τρέχει το “test drive bonus”, που περιλαμβάνει έκπτωση 682€ για τις εκδόσεις Titanium και 955€ για τις εκδόσεις ST-Line & ST-LineX για όποιους οδηγήσουν το αυτοκίνητο.



