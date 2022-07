Ιαπωνία: Νεκρός ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε- Κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία

AP newsroom

Την τελευταία του πνοή μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νάρα άφησε ο 67χρονος πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος του. Ο πολιτικός πυροβολήθηκε πισώπλατα στο ύψος του στήθους και στο λαιμό και κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Πρόκειται για την πρώτη δολοφονία εν ενεργεία ή πρώην πρωθυπουργού στην Ιαπωνία από την δεκαετία του '30.

«Ο Άμπε είχε τραύματα γύρω από την δεξιά πλευρά του λαιμού. Αιμορραγούσε και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τον σώσουμε», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, ο γιατρός του Νοσοκομείου Νάρα που συμμετείχε στις προσπάθειες να κρατηθεί ο πρώην πρωθυπουργός στη ζωή.

«Ο Άμπε δεν είχε ζωτικά σημάδια όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Η πληγή του ήταν πολύ βαθιά και έφτασε στην καρδιά», συμπλήρωσε λέγοντας ότι είχε δύο βαθιά τραύματα.

Επιβεβαιώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταγγίσεις αίματος στην προσπάθεια τους να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo αναφέρει ότι ο δράστης της επίθεσης εναντίον του πρώην πρωθυπουργού συνελήφθη και το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε. Σύμφωνα με το Reuters, το όπλο ήταν χειροποίητο. Πρόκειται για τον 41χρονο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, κατά την ίδια πηγή, ενώ το Fuji TV μετέδωσε πως ο ύποπτος είναι πρώην πεζοναύτης. Ο Γιαμαγκάμι δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πυροβόλησε τον Άμπε επειδή δεν ήταν ευχαριστημένος από αυτόν και ότι είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Η ιαπωνική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του υπόπτου για την δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε στη Νάρα (δυτικά), όπου πραγματοποιούσε προεκλογική ομιλία, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός NHK.

Τα πλάνα δείχνουν πολλούς αστυνομικούς που έφεραν προστατευτικό εξοπλισμό, κράνη και ασπίδες να εισέρχονται σε ένα κτίριο που ταυτοποιήθηκε από το NHK ως το σπίτι του άνδρα, ο οποίος συνελήφθη μετά την επίθεση εναντίον του Άμπε

Η επίθεση

Ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε κατέρρευσε αιμορραγώντας εν μέσω της προεκλογικής ομιλίας που εκφωνούσε. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο πυροβολισμούς, που χτύπησαν στο στήθος και στον λαιμό τον βετεράνο της ιαπωνικής πολιτικής. Κατά τον Ιάπωνα κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Άμπε υπέστη την επίθεση του ενόπλου περί τις 11:30 (τοπική ώρα).

Τη σκηνή της σύλληψης κατέγραψε ερασιτεχνικό βίντεο.

NHK video shows the moment Shinzo Abe?s suspected attacker was stopped. Local media reporting a man in his 40s has been arrested on a charge of attempted murder #Abe #安倍晋三 pic.twitter.com/oMcDV31vfn — Tom Bateman (@tomb8man) July 8, 2022

Παρομοίως, ερασιτεχνικό βίντεο δείχνει τους βοηθούς του Άμπε να ορμούν προς το μέρος του μετά τους πυροβολισμούς, καθώς ένας καπνός εμφανίζεται από πίσω του. Το βίντεο δεν δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης του πρώην πρωθυπουργού.

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Video of the scene where Former Japanese PM Shinzo Abe was shot. Paramedics actively working on Abe and reportedly the suspect being carried out. pic.twitter.com/9DYrmCoxBX — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 8, 2022

Ένας μάρτυρας της επίθεσης είπε στον τηλεοπτικό σταθμό NHK ότι ο πρώτος πυροβολισμός έκανε τον Άμπε να σκοντάψει προς τα πίσω, προσθέτοντας ότι έπεσε στο έδαφος μετά τον δεύτερο πυροβολισμό, προσθέτει ο Guardian. Ο Σίνζο Άμπε κατέρρευσε αιμορραγώντας από το στήθος και τον λαιμό, είπε πηγή προσκείμενη στην παράταξή του, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

Η βία με όπλα είναι εξαιρετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου τα όπλα απαγορεύονται και οι άνθρωποι πρέπει να υποβληθούν σε εκτεταμένες δοκιμές, εκπαίδευση και ελέγχους ιστορικού για να αποκτήσουν και να διατηρήσουν κυνηγετικά όπλα και αεροβόλα τουφέκια.

Ο πρώην ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, ο Άμπε είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διατηρώντας το αξίωμα από το 2006 έως το 2007 και ξανά από το 2012 έως το 2020, προτού παραιτηθεί για λόγους υγείας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των γραφείων Τύπου των κομμάτων και ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης αναστέλλεται η προεκλογική εκστρατεία ενόψει της ψηφοφορίας για την ανανέωση της σύνθεσης της άνω Βουλής μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του.