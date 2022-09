Νεκρός ο γενικός εισαγγελέας του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία

Ο γενικός εισαγγελέας της υποστηριζόμενης από τη Ρωσία αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ (LPR) στην ανατολική Ουκρανία σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο γραφείο του σήμερα Παρασκευή, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

⚡️ A powerful explosion was heard in the building of the so-called "General Prosecutor's Office of the #Luhansk People's Republic" in the center of Luhansk. pic.twitter.com/65fUum46xm