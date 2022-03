Νεκρός δημοσιογράφος των New York Times στην Ουκρανία

Ο πρώτος θάνατος δημοσιογράφου καταγράφηκε προ ολίγου στο Ιρπίν. Πρόκειται για τον 51χρονο, Μπρεντ Ρενόντ που εργαζόταν για τους New York Times και βρισκόταν στην Ουκρανία ως πολεμικός ανταποκριτής της. Επιπλέον υπάρχουν αναφορές για τον τραυματισμό ενός ακόμα δημοσιογράφου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθεί η απαραίτητη περίθαλψη.

Οι δύο άνδρες επλήγησαν, ενώ κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο μαζί με έναν Ουκρανό πολίτη, που επίσης τραυματίστηκε, είπε στο AFP ο Ντανίλο Σαποβάλοφ, ένας γιατρός που συνδράμει τις ουκρανικές δυνάμεις και ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα των θυμάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας του Κιέβου είπε ότι ένας δημοσιογράφος των New York Times σκοτώθηκε κι ένας άλλος τραυματίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στο Ιρπίν.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε πως θα συνομιλήσει με συμμάχους και εταίρους για να μάθει περισσότερα σχετικά με τον αναφερόμενο θάνατο ενός Αμερικανού δημοσιογράφου κοντά στο Κίεβο.

