Ισραήλ: Νεκρός ανώτατος στρατιωτικός ηγέτης της Ισλαμικής Τζιχάντ μετά απο αεροπορικό χτύπημα

Νεκρός είναι μετά από αεροπορικό χτύπημα ακριβείας των δυνάμεων του Ισραήλ, ο Αμπου Χαρμπιντ ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο Χασάμ Αμπού Χαρμπίντ, διοικητής για 15 χρόνια του βόρειου τμήματος της Ισλαμικής Τζιχάντ «ήταν πίσω από αρκετές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων». Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ υποστήριξαν ότι έπληξαν επίσης 15 χιλιόμετρα υπόγειων σηράγγων που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς και εννέα κατοικίες που ανήκουν σε υψηλόβαθμούς διοικητές της οργάνωσης.

Hasam Abu Harbid, Commander of the Northern Division of the Islamic Jihad terror organisation has, as of today, stopped commanding the northern division of the Islamic Jihad terror organisation. pic.twitter.com/l49tAUgBvB