Νέες θανατικές απειλές κατά του Τζέιμς ΜακΚλιν...

Ο μόνιμος (διαδικτυακός) εκφοβισμός είναι κάτι που έγινε συνήθεια στο σπιτικό των ΜακΚλιν, σε όποια πόλη της Βρετανίας κι αν αγωνίζεται ο Τζέιμς. Μονάχα που ο ίδιος η σύζυγός του, Εριν, δεν μπορούν πλέον να το ανεχτούν. Ο 31 ετών Ιρλανδός μεσο-επιθετικός της αγγλικής Στόουκ έγινε εκ νέου στόχος online απειλών θανάτου από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η σύντροφός του αποκάλυψε ότι κάποιος έγραψε στον λογαριασμό του παίκτη στην ιστοσελίδα Instagram ότι θα τον βρει στο γήπεδο με όπλο...

Watching him deal with this his entire career, so just having my say after 9 years of constant abuse. pic.twitter.com/5nEyujhpZw