Νέες διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας, εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών

Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε το μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας Νταβίντ Αραχαμία σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, όπως μετέδωσε το RIA Novosti. «Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη» δήλωσε ο Ουκρανός αντιπρόσωπος, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο την Ukrainska Pravda.

A member of the #Ukrainian delegation Arakhamia announced the resumption of negotiations between Russia and #Ukraine, Ukrainian media write