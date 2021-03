Νέα Ζηλανδία: Σεισμός 8,1 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Τρίτη κατά σειρά προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσαν οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας μετά τον δεύτερο, πολύ ισχυρό σεισμό, μεγέθους 8,1 βαθμών Ρίχτερ, που έπληξε τα Νησιά Κερμάντεκ, στα βορειοανατολικά του Βόρειου Νησιού, δυο ώρες μετά το σεισμό 7,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή. Δεν υπάρχουν αναφορές ακόμα για ζημιές ή τραυματίες.

Αρχικά, το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS είχε ανακοινώσει ότι ο σεισμός που σημειώθηκε στις 8.28 της Παρασκευής, τοπική ώρα (21.28 ώρα Ελλάδας) ήταν μεγέθους 8,1 βαθμών. Είχαν προηγηθεί δύο πολύ ισχυροί σεισμοί μεγέθους 6,9 και 7,4 βαθμών στην ίδια περιοχή. Το επίκεντρο του τρίτου εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τα βόρεια παράλια της Νέας Ζηλανδίας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,9 βαθμών.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού εξέδωσε προειδοποίηση για δυνητικά επικίνδυνο κυματισμό στη Νέα Ζηλανδία, τα νησιά Τόνγκα, τη Σαμόα, τα νησιά Κουκ, τα Φίτζι και τα Ουόλις και Φουτούνα. «Τα κύματα τσουνάμι μπορεί να φτάσουν τα 0,3 - 1,0 μέτρο πιθανόν», ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι Ειρηνικού με έδρα τη Χαβάη, το οποίο εξέδωσε τη νέα προειδοποίηση. Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας διέταξαν και την εκκένωση ορισμένων περιοχών.

TSUNAMI WARNING issued following Kermadecs earthquake. People near coast from the BAY OF ISLANDS to WHANGAREI, from MATATA to TOLAGA BAY, and GREAT BARRIER ISLAND must MOVE IMMEDIATELY to nearest high ground, out of all tsunami evacuation zones, or as far inland as possible