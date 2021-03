Νέα Ζηλανδία: Σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε έπειτα από σεισμική δόνηση η οποία σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις ήταν μεγέθους 7,3 βαθμών και σημειώθηκε ανατολικά του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας στις 02:27 της Παρασκευής (τοπική ώρα, 15:27 σήμερα, ώρα Ελλάδας), ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC).

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 180 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Γκίζμπορν στις 02:27 της Παρασκευής τοπική ώρα (15:27 σήμερα ώρα Ελλάδας) σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος 10 χλμ.

«Κύματα τσουνάμι που μπορεί να φθάσουν από 0,3 έως ένα μέτρο είναι πιθανά», ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό με έδρα τη Χαβάη (ΗΠΑ).

Η σεισμική δόνηση έγινε έντονα αισθητή στο βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας. Τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι το ανέφεραν στην τοπική εφαρμογή επιτήρησης Geonet. Προσώρας δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

We are still assessing whether the M7.3 EAST OF THE NORTH ISLAND NEW ZEALAND earthquake at 2021-03-05 2:27 AM has created a tsunami that could affect New Zealand. We will provide an update as soon as the initial assessment has been completed.