Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε σταθμό του μετρό - Πληροφορίες για 13 τραυματίες, εντοπίστηκαν εκρηκτικά

Φωτό αρχείου Ap Images

Τουλάχιστον πέντε πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης, στο Μπρούκλιν, με αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να τραυματιστούν από τα πυρά και από τον πανικό που επικράτησε για αρκετή ώρα. Έντεκα τραυματίες οδηγήθηκαν στα δύο νοσοκομεία της περιοχής. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά.

Κάποιοι από τους τραυματίες κατάφεραν να διαφύγουν πηδώντας σε τρένο. Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό 36th Street σε ώρα αιχμής στις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα), ενώ εντοπίστηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί, που δεν είχαν πυροδοτηθεί.

Άνδρας άνοιξε πυρ από την πλατφόρμα και πέταξε καπνογόνο σε τρένο της γραμμής που μόλις είχε εισέλθει στον σταθμό. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανέφερε στο BBC ότι αρχικά έλαβε κλήση για καπνό μέσα στον σταθμό.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και πηγές της πυροσβεστικής, που επικαλείται το Reuters, οι επιβάτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τον σταθμό και την περιοχή γύρω από αυτόν, «λόγω ερευνών» και αυξημένης κίνησης «οχημάτων έκτακτης ανάγκης», προειδοποιώντας για καθυστερήσεις στους δρόμους. Η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε.

Η αστυνομία αναζητούσε ύποπτο με πορτοκαλί γιλέκο εργασίας. Οι New York Times και το Associated Press ανέφεραν ότι ο ύποπτος φορούσε επίσης αντιασφυξιογόνο μάσκα.

Ο γενικός Εισαγγελέας Γκάρλαντ έλαβε προκαταρκτική ενημέρωση και παρακολουθεί την κατάσταση στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του.

Επίσης, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει.

Αυτόπτης μάρτυρας που επικαλείται το skynews, μιλώντας σε τοπικό σταθμό, ανέφερε «η πόρτα του μετρό άνοιξε σε μια συμφορά. Καπνός και αίμα και άνθρωποι ούρλιαζαν», ανέφερε.

Βίντεο δείχνει ανθρώπους να κείτονται στην πλατφόρμα του μετρό μέσα σε λίμνες αίματος, ενώ ακούγεται ανακοίνωση από το μεγάφωνο που καλεί όλους όσοι βρίσκονται στην πλατφόρμα να μπουν στο τρένο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γραμμή του μετρό που διασχίζει το νότιο Μπρούκλιν, σε γειτονιά που απέχει περίπου 15 λεπτά με το τρένο από το Μανχάταν. Τα σχολεία της περιοχής έκλεισαν.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 --από την 1η Ιανουαρίου έως τις αρχές Απριλίου-- ο αριθμός των συμβάντων με πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη αυξήθηκε από 260 σε 296 συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο που η διοίκηση του μετρό της Νέας Υόρκης επιδιώκει να επαναφέρει την επιβατική κίνηση στα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί, όπως και οι άνθρωποι που αναζητούν καταφύγιο στις εγκαταστάσεις του υπόγειου σιδηροδρόμου.

Περίπου 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι την εβδομάδα επιβαίνουν στο μετρό, από 5,5 εκατομμύρια κατά μέσο όρο το 2019, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της διοίκησης για την επιβατική κίνηση.

Ο σταθμός 36th Street εξυπηρετούσε περίπου 13.342 αναβάτες τις καθημερινές το 2019 πριν από την πανδημία. Το 2020 εξυπηρέτησε περίπου 6.000.