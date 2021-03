Nέα τουρκική Navtex για 27 και 28 Μαρτίου στο Αιγαίο

Tην πραγματοποίηση άσκησης εξήγγειλε η Τουρκία για τις 27 και 28 Μαρτίου δεσμεύοντας με παράτυπη Νavtex συγκεκριμένη περιοχή του Αιγαίου.

Βάσει των συντεταγμένων η συγκεκριμένη περιοχή είναι μεταξύ Ικαρίας, Σάμου και Χίου.

TURNHOS N/W : 0230/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 23-03-2021 11:22)

TURNHOS N/W : 0230/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 27 MAR 21 AND 28 MAR 21 FROM 0800Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

37 45.43 N - 025 57.97 E

37 55.93 N - 026 37.63 E

38 06.93 N - 026 25.97 E

37 59.93 N - 025 57.97 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 281300Z MAR 21.

