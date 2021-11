Νέα συνεργασία της AIG EUROPE S.A. με την EUROP ASSISTANCE S.A.

Η AIG EUROPE S.A, Υποκατάστημα Ελλάδας, o διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την EUROP ASSISTANCE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδας, αναγνωρισμένη εταιρία στον κλάδο υπηρεσιών φροντίδας και παροχής βοήθειας.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021 η EUROP ASSISTANCE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος, θα προσφέρει υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας Ατυχημάτων στους ασφαλισμένους της AIG, σε υφιστάμενους και νέους πελάτες, αντικαθιστώντας την υπάρχουσα εταιρία οδικής βοήθειας «INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.». Η νέα αυτή συνεργασία της AIG με τη διεθνούς κύρους στον τομέα παροχής υπηρεσιών και ασφαλιστικών προγραμμάτων βοήθειας, EUROP ASSISTANCE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος, το οποίο διατηρεί από το 1991 έχει όπως πάντα ως στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «EUROP ASSISTANCE S.A.» εδρεύει στη Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην Ελλάδα, επί της οδού Πειραιώς 205 & Παν. Τσαλδάρη στον Ταύρο Αττικής, με ΑΦΜ 997520759, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η δέσμευση της εταιρίας συνίσταται στην άμεση παροχή υπηρεσιών βοήθειας όπου και όποτε χρειαστεί, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες τον χρόνο. Οι ασφαλισμένοι στην AIG στην Ελλάδα, από τις αρχές Δεκεμβρίου, μπορούν να καλούν την EUROP ASSISTANCE στο 210 3497024.

Ο Giuseppe Zorgno, Country Manager της AIG EUROPE S.A. στην Ελλάδα, δήλωσε: «Αυτή η ξεχωριστή συνεργασία με την EUROP ASSISTANCE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος, αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία της AIG να επιδιώκει να προσφέρει ολοκληρωμένα και ποιοτικά πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από τη νέα συνεργασία μας, οι πελάτες μας μπορούν να απολαμβάνουν ένα εκτεταμένο φάσμα υπηρεσιών, που καλύπτουν τις ανάγκες καθημερινής βοήθειας και προστασίας του ασφαλισμένου. Μαζί με την EUROP ASSISTANCE δρούμε άμεσα, ανθρώπινα και κυρίως αποτελεσματικά, προσφέροντας βοήθεια με προτεραιότητα τον Άνθρωπο».

Σχετικά με την AIG: Η American International Group Inc.

H AIG είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση Ενυπόθηκων Δανείων και άλλες χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 80 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Αυτές οι παραπομπές για την AIG έχουν δοθεί συμπληρωματικά και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν έχουν συμ-περιληφθεί σ’ αυτό το δελτίο Τύπου. H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης, καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του ομίλου American International Group, Inc. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του American International Group, Inc. και ενδέχεται να μη διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.