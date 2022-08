Νέα προκλητική δήλωση Ακάρ: Η Ελλάδα κάτι σκαρώνει εναντίον της Τουρκίας

Σε ακόμα μία προκλητική δήλωση προχώρησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ. «Η Αθήνα σκαρώνει κάτι εναντίον της Άγκυρας, καθώς πενταπλασιάζει τον αμυντικό προϋπολογισμό της», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν θα είναι αρκετό απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για τους συμμάχους της, ενώ τόνισε ότι τα ζητήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας δεν πρέπει να επηρεάζουν τις σχέσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ με την Άγκυρα.

