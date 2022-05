Νέα πλήγματα με πυραύλους στην Οδησσό - Σαρωτικές επιχειρήσεις στο Αζοφστάλ

Τρεις πύραυλοι τύπου Dagger που εκτοξεύτηκαν από βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22 έπληξαν σήμερα την Οδησσό, κατά την επίσκεψη του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην πόλη της νότιας Ουκρανίας, ενώ ανακοινώθηκε παράταση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης.

«Τρεις πύραυλοι Dagger εκτοξεύτηκαν από ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22. Επλήγησαν τουριστικές υποδομές. Πέντε κτίρια καταστράφηκαν. Η φωτιά κατασβέσθηκε, δύο άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», αναφέρει το μήνυμα του δημοτικού συμβουλίου της Οδησσού στο Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγινε νωρίτερα γνωστό από Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Σαρλ Μισέλ είχε υποχρεωθεί να μπει σε καταφύγιο εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Οδησσό.

«Το Κρεμλίνο θέλει να καταστείλει το πνεύμα ελευθερίας και δημοκρατίας σας. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι δεν θα το πετύχει ποτέ», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, ώρες μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα και την ετήσια στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία για τη νίκη του σοβιετικού στρατού απέναντι στη ναζιστική Γερμανία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb