Νέα Ορλεάνη: Πυροβολισμοί σε τελετή αποφοίτησης - Μία νεκρή και δύο τραυματίες

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Xavier της Λουιζιάνας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης, που έχει προχωρήσει σε τρεις προσαγωγές υπόπτων.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης του πανεπιστημίου ύστερα από τελετή αποφοίτησης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για «παράλογη πράξη βίας» που ξεκίνησε ύστερα από φιλονικία μεταξύ δύο γυναικών και εξελίχθηκε σε σύρραξη με πυροβολισμούς. Η ηλικιωμένη γυναίκα πιστεύεται ότι τραυματίστηκε θανάσιμα χωρίς να έχει την παραμικρή εμπλοκή στο επεισόδιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες – όπου οι αιματοχυσίες από επιθέσεις ενόπλων αποτελούν μάστιγα, αλλά το δικαίωμα οπλοφορίας κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα – δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να περιορίσουν την πρόσβαση που έχουν οι πολίτες στα όπλα. Τουλάχιστον 214 τέτοιες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ φέτος, σύμφωνα με στοιχεία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Μία εβδομάδα μετά το μακελειό σε δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε στο Τέξας, η οποία προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση στις ΗΠΑ, άρχισαν οι πρώτες κηδείες των θυμάτων. Δεκαεννέα παιδιά και δύο δασκάλες σκοτώθηκαν από τα πυρά του 18χρονου Σαλβαδόρ Ράμος στις 24 Μαΐου.

#NOPDAlert: Investigation under way into shooting incident on campus of Xavier University, in area of Convocation Center. Initial information shows three gunshot wound victims transported to local hospital via EMS. Subject has been detained at the scene. pic.twitter.com/sFB3eWAlyT