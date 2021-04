Νέα κυβερνοεπίθεση της Κίνας κατά αμερικανικών υποδομών και επιχείρησεων

Στο στόχαστρο των Κινέζων χάκερ βρέθηκαν και πάλι αμερικανικές υποδόμες, επιχειρήσεις και πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύμφωνα με αμερικανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας η οποία ενήμερωσε γα την επίθεση.

Την είδηση έκανε γνωστή η εταιρεία Mandiant, η οποία ενημέρωση ότι η επίθεση έγινε μέσω του Pulse Secure, ενός προγράμματος που συχνά χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να επιτρέπουν στους εργαζομένους να συνδέονται από απόσταση με τα γραφεία τους.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας για τον κυβερνοχώρο, CISA, προειδοποίησε ότι η τελευταία επίθεση επηρεάζει κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, υποδομές και άλλους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Η CISA έθεσε σε συναγερμό τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υποχρεώνοντας κάθε πολιτική κυβερνητική υπηρεσία να ερευνήσει εάν επηρεάστηκε από το χακάριμσα και να προβεί σε ενέργειες για να το διορθώσει.

⚠️ Federal civilian agencies running Pulse Connect Secure products are required to take immediate action. We encourage all organizations to follow similar steps. Read Emergency Directive 21-03: https://t.co/8TlOwi3zHn pic.twitter.com/nZOJF9bswi