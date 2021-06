Νέα ιστορική πρόκριση της Σάκκαρη και οκτάδα στο Ρολάν Γκαρός!

Το σπουδαιότερο επίτευγμα της Μαρίας Σάκκαρη σε τουρνουά Γκραν Σλαμ αποδείχθηκε υπόθεση... μίας ώρας και οκτώ λεπτών. Η Ελληνίδα τενίστρια, στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της, επιβλήθηκε τη Δευτέρα (7/6) με 2-0 σετ (6-1, 6-3) της Σοφία Κένιν και προκρίθηκε πανηγυρικά στις «8» του Ρολάν Γκαρός, για πρώτη φορά τόσο στην επαγγελματική καριέρα της όσο και στα χρονικά του τένις γυναικών στην Ελλάδα! Το στα χαρτιά πιο δύσκολο ματς της στο Παρίσι το μετέτρεψε σε ένα πανηγυρικό απόγευμα και εξακολουθεί να δίνει συνέχει στη μεγαλύτερη πρόκλησή της.

