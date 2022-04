Νέα επικοινωνία Ζελένσκι - Τζόνσον

Νέα επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο ίδιος στο Twitter.

«Συνέχισα τον διάλογο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Συζητήθηκαν οι συμφωνίες που επετεύχθησαν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, κυρίως για αμυντική και μακροοικονομική στήριξη. Ενημέρωσα τον Βρετανό πρωθυπουργό για την κατάσταση στο μέτωπο, ιδιαίτερα στη Μαριούπολη. Εργαζόμαστε για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», έγραψε σε tweet ο Ζελένσκι.

I continued dialogue with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. The agreements reached during his recent visit, primarily on defense and macro-financial support, were discussed. I briefed 🇬🇧 PM on the situation at the front, in particular in Mariupol. We are working on security guarantees for 🇺🇦