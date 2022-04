Νέα επικοινωνία Μπλίνκεν-Κουλέμπα - Τι συζήτησαν

Οι τρόποι με τους οποίους «οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοι και οι εταίροι βοηθούν την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στον απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο του Πούτιν» τέθηκαν στο επίκεντρο της νέας επικοινωνίας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Είχα μια χρήσιμη συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα σήμερα. Ήταν καλό ότι ακολουθήσαμε την πρόσφατη συνάντησή μας στη Βαρσοβία και να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοι και οι εταίροι βοηθούν την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στον απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο του Πούτιν», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

I had a useful conversation with Foreign Minister @DmytroKuleba today. It was good to follow-up on our recent meeting in Warsaw and to discuss ways the U.S., Allies, and partners are helping Ukraine defend against Putin?s unprovoked and unjustified war. We #StandWithUkraine.