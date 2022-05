NYΤ για Μπούκα: Νέα βίντεο καταγράφουν πώς Ρώσοι στρατιώτες οδηγούν προς εκτέλεση αμάχους

Δύο βίντεο που φέρνουν στη δημοσιότητα οι New York Times δείχνουν πώς Ρώσοι αλεξιπτωτιστές οδηγούν εννιά άμαχους Ουκρανούς για εκτέλεση σε μια αυλή ενός προαστίου του Κιέβου, στην Μπούκα, στις 4 Μαρτίου. Πρόκειται πιθανότητα για «ένα έγκλημα πολέμου» αναφέρει το αμερικανικό μέσο, καθώς εντοπίστηκαν στο ίδιο σημείο σοροί με παρόμοια ένδυση.

Συγκεκριμένα, τα πλάνα του κλειστού κυκλώματος που εξασφάλισαν οι New York Times, καταγράφουν τους Ουκρανούς αιχμαλώτους να κρατούν με το ένα χέρι τις ζώνες των μπροστινών τους παραταγμένοι σε ουρά και με το άλλο να κρατάνε το κεφάλι τους, ενώ - σύμφωνα με μαρτυρίες - ένας εκ των δυο στρατιωτών που τους συνοδεύουν τους διατάζει: «Περπατήστε δεξιά, σκύλα» και λίγο αργότερα ακούγονται πυροβολισμοί.

Το βίντεο δεν δείχνει την εκτέλεση των αμάχων, ωστόσο πλάνα από ένα drone την επόμενη ημέρα κοντά στο ίδιο σημείο από όπου διήλθαν εντοπίζονται οι σοροί να κείτονται στο έδαφος κοντά σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Γιαμπλόνσκαγια 144, με δύο Ρώσους στρατιώτες να στέκονται φρουροί δίπλα τους.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6