NCAA: Τελικός δίχως «Σταχτοπούτα», αλλά με αναμονή ενός χρόνου

Το ημερολόγιο έδειχνε 5 Δεκεμβρίου 2020. Οι φαν του πανεπιστημιακού πρωταθλήματος των Η.Π.Α. περίμεναν, έστω και μόνο τηλεοπτικά, τη συνάντηση των κατά τεκμήριο και βάσει προβλέψεων κορυφαίων σχολικών ομάδων μπάσκετ. Η αναβολή του αγώνα μεταξύ των Γκονζάγκα και Μπέιλορ λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, ήταν μία δεύτερη απογοήτευση, μετά και την περσινή ματαίωση της περίφημης March Madness, του τελικού τουρνουά του NCAA.

Οι περσινές προβλέψεις για το «αντάμωμα» των δύο σχολείων στον τελικό επιβεβαιώθηκαν και φέτος. Εκείνη η αναβολή της 5ης Δεκεμβρίου εξελίχθηκε σε «ευλογία» που απλώς μεγάλωσε την αναμονή. Οι δύο αντίπαλοι θα βρεθούν στο παρκέ του Lucas Oil Stadium της Ιντιανάπολις τα ξημερώματα της Τρίτης (6/4, 4:20π.μ., Cosmote TV), με στόχο το τρόπαιο και την ξεχωριστή ευκαιρία να γράψουν τη δική τους ιστορία στο κολεγιακό μπάσκετ.

Οι Bulldogs θα μπουν στο γήπεδο ως το απόλυτο φαβορί, κάτι που επιβεβαιώνει το φετινό απόλυτο ρεκόρ τους. Με τη γεμάτη σασπένς νίκη στον ημιτελικό επί του UCLA, χάρη σε τρίποντο του Τζέιλεν Σαγκς από τα δέκα μέτρα, στην εκπνοή της παράτασης (πρώτη νίκη έπειτα από 27 ματς με διαφορά μικρότερη των δέκα πόντων!), το Γκονζάγκα έμεινε έφτασε τις 31 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και μπορεί να γίνει η όγδοη ομάδα που θα κατακτήσει αήττητη τον τίτλο!

Τελευταία ομάδα που κάθισε στον «θρόνο» δίχως ήττα ήταν το πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, όταν στο μακρινό 1976 οι παίκτες του θρυλικού κόουτς Μπόμπι Νάιτ στέφθηκαν πρωταθλητές με ρεκόρ 32-0! Πριν από την Ιντιάνα το έχει πετύχει τέσσερις φορές (1964, 1967, 1972, 1973) το UCLA του δέκα φορές πρωταθλητή ως προπονητής, Τζον Γούντεν. Το Σαν Φρανσίσκο και το Νορθ Καρολάινα είχαν φορέσει το «στέμμα» δίχως ήττα το 1956 και το 1957 αντίστοιχα.

Ο τελικός μεταξύ Γκονζάγκα και Μπέιλορ θα είναι ο πρώτος μεταξύ του Νο1 και του Νο2 της κατάταξης μετά το 2005, όταν το Νορθ Καρολάινα είχε νικήσει το Ιλινόι. Ο τίτλος θα είναι ο παρθενικός και για τους δύο φιναλίστ... Το Γκονζάγκα, στο δεύτερο φάιναλ φορ της ιστορίας του, στοχεύει σε αντίθετη κατάληξη από τον τελικό του 2017 και την ήττα από το Νορθ Καρολάινα. Οι Bears του Μπέιλορ, που επέστρεψαν σε φάιναλ φορ έπειτα από 71 χρόνια(!), είχαν φτάσει στον τελικό του 1948, όμως δεν τα κατάφεραν κόντρα στο Κεντάκι.

