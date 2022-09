ΝΑΤΟ: Άλλαξε τον τρόπο που δίνει «συγχαρητήρια» στην Τουρκία

Νέα ανάρτηση, με την οποία αλλάζει τον τρόπο που έδωσε τα «συγχαρητήρια» στην Τουρκία για την Μικρασιατική Καταστροφή, που οδήγησε στην αντίδραση - με διάβημα - του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και εν συνεχεία στην αφαίρεση της επίμαχης ανάρτησης, έκανε το Νατοϊκό Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων, που εδρεύει στη Σμύρνη.

Στη νέα ανάρτησή του, μια μέρα μετά το «κατέβασμα» των συγχαρητηρίων που έδωσε, ο Οργανισμός αναφέρει: «Την Τρίτη, η LANDCOM συνεχάρη τον σύμμαχό μας, την Τουρκία, για την εθνική Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε ευγνώμονες που η Τουρκία φιλοξενεί τη βάση μας στο έδαφός της. Επίσης, ευχαριστούμε και τα 30 μέλη της Συμμαχίας για την προσφορά τους. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί!».

On Tuesday, LANDCOM congratulated our Ally Türkiye on the occasion of their Armed Forces Day. We are thankful to have Türkiye as our host nation. And we thank all thirty Allies for their contributions to our Alliance. We are stronger together.#WeAreNATO pic.twitter.com/P8ooI3MpFQ