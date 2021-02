NASA: Εντυπωσιακό βίντεο από την προσεδάφιση του Perseverance στον Άρη

Η NASA έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με εντυπωσιακές εικόνες της προσεδάφισης του Perseverance στον Άρη, μετά την άφιξη την περασμένη Πέμπτη στον κόκκινο πλανήτη αυτού του εξάτροχου ρομποτικού ρόβερ, σε μια ιστορική αποστολή αναζήτησης ιχνών μικροβιακής ζωής.

Διάρκειας μόλις τριών λεπτών το δημοσιευμένο βίντεο αποκαλύπτει τις εικόνες που κατέγραψαν οι πολλές κάμερες που βρίσκονται συνδεδεμένες σε διαφορετικά μέρη του Perseverance, κατά την είσοδό του στην αρειανή ατμόσφαιρα: Η μια κάμερα δείχνει το άνοιγμα του υπερηχητικού αλεξίπτωτου, μια άλλη κάμερα, που βρίσκεται κάτω από το rover, το έδαφος του Άρη να έρχεται πιο κοντά, και δύο άλλες λήψεις εμφανίζουν το rover σταδιακά να προσεδαφίζεται καθώς αιωρείται από τρία καλώδια.

