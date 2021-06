Γερουσιαστής ΗΠΑ σε Τουρκία: «Να πακετάρει τους S-400 και να τους στείλει πίσω στον Πούτιν»

Οι δηλώσεις της Άγκυρας ότι θα στείλουν πίσω τους Ρώσους χειριστές των S-400 δεν φαίνεται να ικανοποιούν την Ουάσινγκτον, καθώς η Τουρκία απορρίπτει το αμερικανικό αίτημα να μην ενεργοποιήσει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα.

Με αφορμή τα παραπάνω ο Γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ, δήλωσε: «Το καλύτερο δείγμα καλής θέλησης που μπορεί να στείλει η Τουρκία είναι να πακετάρει τους ρωσικούς πυραύλους S-400 και να τους στείλει πίσω στην αποθήκη του Πούτιν. Η στέγαση αυτών των οπλικών συστημάτων είναι εντελώς ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ».

