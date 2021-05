Ν. Παναγιωτόπουλος: Η ισχυρή Άμυνα είναι αναγκαία για μια πιο ισχυρή Ευρώπη

Τη χαρά και την τιμή του για την ανάληψη της προεδρίας της συνάντησης των υπουργών Άμυνας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Δέσμευσή μου αποτελεί η τοποθέτηση των ζητημάτων Άμυνας ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Παναγιωτόπουλος και προσθέτει: «Η ισχυρή Άμυνα είναι αναγκαία για μια πιο ισχυρή Ευρώπη για το μέλλον των επόμενων γενεών».

Εκφράζω τη χαρά και την τιμή μου για την ανάληψη της Προεδρίας στη Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας του #ΕΛΚ.

My first presence as Chairman of the #EPP Defence Defence Ministers meeting. pic.twitter.com/Jr66gArPx4