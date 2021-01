Ν. Δένδιας σε Άντ. Μπλίνκεν: Ανυπομονώ να συνεργαστούμε

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο Twitter, «συγχαίρει θερμά» τον Άντονι Μπλίνκεν για την επικύρωση του διορισμού του ως νέου υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και την ενδυνάμωση του διατλαντικού δεσμού που βασίζεται σε κοινές αξίες» σημειώνει επίσης στην ανάρτησή του στο Twitter.

I warmly congratulate @ABlinken on his confirmation as the new @StateDept Secretary. I look forward to working together to further strengthen the robust 🇬🇷🇺🇸partnership, to promote peace &stability in the broader region& to enhance the transatlantic bond founded on shared values.