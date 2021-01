Ν. Δένδιας: Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων

Τη δέσμευση της Ελλάδας να στηρίξει σταθερά την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση με την ομόλογό του υπουργό Εξωτερικών Βοσνίας και Ερζεγοβίνης δρ Bisera Turković κατά την επίσκεψή του στο Σεράγεβο.

«Σε λίγα χρόνια, θα μπορούσαμε να οραματιζόμαστε μια Ένωση, στην οποία τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μελών της θα είναι βαλκανικές χώρες. Κάτι που θα ήταν αδιανόητο πριν από τριάντα χρόνια» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Δεν πρέπει να αφήνουμε φαντάσματα του παρελθόντος να στοιχειώνουν και να απειλούν το κοινό μας μέλλον», προσέθεσε και σημείωσε:

«Η δέσμευσή μας είναι μακροπρόθεσμη. Αντικατοπτρίζεται στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε το 2003. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί τον μοναδικό δρόμο προς την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία τόσο στην περιοχή όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της».

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία τής προώθησης των σχέσεων καλής γειτονίας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, θέση της Ελλάδας εδώ και δεκαετίες. «Είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε ότι, δυστυχώς, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής υποστηρίζουν τις ίδιες θεμελιώδεις αρχές», σημείωσε και προσέθεσε πως η Ελλάδα και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη συμφωνούν σε αυτό.

Όπως τόνισε, οι χώρες της περιοχής θα πρέπει τελικά να ενταχθούν στην ΕΕ, φυσικά στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που θα τη βοηθήσουν να έρθει πιο κοντά στην ΕΕ. Υπογράμμισε τη σημασία η χώρα να ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις και αποφάσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα όλα τα χρόνια στήριξε και συμμετείχε στις προσπάθειες για ανοικοδόμηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις με την ομόλογό του σήμερα δεν επικεντρώθηκαν, όμως, στο παρελθόν, αλλά είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της σημαντικής διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, ξεκινώντας από τον πολιτικό διάλογο.

Συναντήθηκα με μέλη του Συλλογικού Προεδρείου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο Σεράγεβο. Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις - I met with #BiH Presidency Members. Constructive exchange of views on current regional developments. pic.twitter.com/97uPlzFzs4