Μπρούκλιν: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Τουλάχιστον έξι τραυματίες

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το απόγευμα της Παρασκευής όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε αρκετούς πεζούς μετά από καραμπόλα πολλών οχημάτων, όπως μεταδίδει το Associated Press

Αναφέρθηκαν τουλάχιστον έξι τραυματισμοί, αλλά δεν ήταν σαφές πόσοι εκ των τραυματιών ήταν πεζοί ή αν επρόκειτο για επιβάτες των οχημάτων. Κανένας από τους τραυματισμούς δεν θεωρείται σοβαρός εκτός από τρεις οι οποίοι σύμφωνα με το Associated Press έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

